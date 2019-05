Nach dem Ende von "Game of Thrones" sind sich die Fans der Serie uneins darüber, ob sie die letzte Folge nun zufriedenstellt oder nicht. Schauspielerin Gwendoline Christie (40) teilte ein Foto auf Instagram, das wohl die Emotionen der meisten Fans unterstreicht: Dabei sitzt sie gemeinsam mit Co-Star Kit Harington in den Kostümen ihrer Charaktere Jon Snow und Brienne von Tarth auf einer Treppe mit fassungslosen Gesichtsausdrücken. "Als uns das Ende von 'Game of Thrones' erzählt wurde", kommentierte Christie das Bild.

"Wir hätten es besser verdient"

Filmproduzent Michael Matteo Rossi (31) überzeugte das Ende nicht. "'Game of Thrones' wird immer noch als eine der größten Shows untergehen", twitterte er. Enttäuschend sei für ihn aber in der gesamten letzten Staffel die Eile in den Handlungssträngen gewesen. "Wir hätten es besser verdient", resümiert er. In einem aktuelleren Tweet schrieb er außerdem: "Je mehr ich über die Episode von heute Abend nachdenke, desto mehr applaudiere ich für seltene Shows wie 'Breaking Bad', die wussten, wie man eine Serie perfekt abschließt, sich dabei Zeit nimmt und alles ordentlich zusammenschnürt. Wir dürfen den Wert von gutem Schreiben nicht unterschätzen."

Schon öfter war solche Kritik laut geworden: Das Drehbuch der Serie habe nachgelassen, nachdem sich "Game of Thrones" von der Buchvorlage von George R.R. Martin entfernt hatte. "Was war das bitte für ein ,Finale'?", beschwerte sich ein Twitter-Nutzer. Andere zeigten sich einfach traurig, dass die Serie nun vorbei ist. So teilte eine Twitter-Nutzerin mehrere Bilder des griesgrämigen Thaddäus Tentakel aus "SpongeBob": "Literally me nach der letzten Folge der letzten Staffel."

"Schöner Abschluss für alle"

Andere Fans jedoch waren mit dem Ende zufrieden. "Der Weg zur letzten Folge von 'Game of Thrones' war steinig, vor allem in der letzten Season. Die allerletzte Folge hat die Serie meiner Meinung nach aber angemessen beendet", war eine Meinung. "Also ich bin sehr zufrieden. Fand es einen echt schönen Abschluss für alle", fand auch eine weitere Twitter-Userin. Viele waren außerdem der Meinung, man habe nun genug Möglichkeiten für Spin-offs der Serie geschaffen. Ein Fan hatte auch schon Vorschläge (Achtung, Spoiler!): "Was macht Arya im Westen? Wo ist Drogon? Was baut Jon im Norden auf?"

Sophie Turner und Emilia Clarke verabschieden sich

Sophie Turner (23), die in der Serie Sansa Stark verkörperte, verabschiedete sich von "Game of Thrones" mit rührenden Worten. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie ein Foto mit ihren Kollegen vom Set. Darunter schrieb sie: "An die Fans: Vielen Dank, dass ihr euch in die Charaktere verliebt habt und dass ihr diese Show bis zum Ende unterstützt habt. Das werde ich mehr als alles andere vermissen."

Auch Schauspielerin Emilia Clarke (32) bedankte sich auf Instagram bei ihren Fans: "Liebe magische Fans, ich schulde euch so viel Dank für euren stetigen Blick auf das, was wir gemacht haben und was ich mit einer Figur gemacht habe, die schon in den Herzen vieler war, bevor ich in die Platinperücke der Träume geschlüpft bin. Ohne euch gibt es uns nicht. Und nun ist unsere Wache zu Ende."