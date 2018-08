Herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag! 2018 findet zum mittlerweile zehnten Mal die Gamescom in Köln statt. Am Dienstag wurde die Mega-Messe offiziell eröffnet. Zwar haben bisher nur Fachbesucher Zutritt, ab Mittwoch kann aber jeder Gamer die größte Videospielmesse der Welt besuchen. Auch 2018 wird die Gamescom "wieder alle Rekorde brechen", wie es auf der offiziellen Homepage heißt.

Rund 1.000 Aussteller aus mehr als 50 Ländern zeigen bis Samstag kommende Woche Spiele und Gaming- Hardware. Bis zu 500.000 Besucher werden in diesem Jahr erwartet. Und das mit der Besucherzahl könnte auch klappen, sind doch viele Tickets bereits ausverkauft. Nur für Mittwoch und Donnerstag sind derzeit noch Tageskarten erhältlich - sowohl im Vorverkauf als auch an der Tageskasse. Für Privatbesucher sind die Hallen am Mittwoch und Donnerstag ab 10:00 Uhr geöffnet und am Freitag und Samstag schon ab 09:00 Uhr.

Die Highlights anspielen

Wer sich auf dem großen Gelände nicht verlaufen möchte, der kann sich beispielsweise auf die App der Messe verlassen, die es für iOS und Android gibt. In dieser sind beispielsweise alle Aussteller und Termine für Veranstaltungen im Rahmen der Messe zu finden.

Viele der kommenden Games, können auch schon direkt auf der Messe angespielt werden. Spieler sollten allerdings bedenken, dass gerade bei beliebten Titeln wie "Battlefield V", "FIFA 19", "Marvel's Spider-Man", "Shadow of Tomb Raider", "Assassin's Creed: Odyssey" oder "Call of Duty: Black Ops 4" mit langen Warteschlangen zu rechnen ist. Kleiner Tipp: Manche Hersteller verlosen beispielsweise über Social Media VIP-Pässe, mit denen man sich an so mancher Warteschlange vorbeimogeln kann.