Nachdem Keith Edward Elam (Guru, 1961-2010) 1986 mit einigen anderen Mitgliedern Gang Starr gegründet hatte, nahm die Formation erst drei Jahre später konkrete Formen an. Christopher Edward Martin (DJ Premier, 53) stieß dazu. Als Duo veröffentlichten sie ihr erstes Album "No More Mr. Nice Guy". Bis ins Jahr 2003 feierten sie mit weiteren fünf Alben Erfolge. Nach der Platte "The Ownerz" beschlossen Guru und DJ Premier jedoch, getrennte Wege zu gehen. Man war sich nach 17 Jahren gemeinsamer Geschichte einig, dass man fortan an seinen Solokarrieren arbeiten wolle.

Guru brachte seine lässigen Raps mit Message und Tiefgang in der Folge auf eigene Faust an die Hörer. DJ Premiers Ziel war es, die Szene mit seinen Soul-, Funk- und Jazz-Samples zu begeistern. Doch 2010 rückte all das in den Hintergrund. Guru erlitt zunächst einen Herzinfarkt, wodurch er ins Koma fiel. Rund zwei Monate später verstarb er an einer lange geheim gehaltenen Krebserkrankung. Dass es ein weiteres Werk von Gang Starr in die Plattenläden schaffen würde, erschien nach Gurus Tod wenig realistisch. Zumal DJ Premier und Guru bis zu dessen Tod zerstritten waren. In einem Abschiedsbrief sprach Guru sogar davon, dass er sich selbst kurz vor seinem Tod nicht mehr mit dem DJ vertragen wollte.

Gurus signifikante Raps werden durch prominente Features unterstützt

Neun Jahre später nimmt sich DJ Premier jedoch unveröffentlichte Tonbandaufnahmen von Guru vor und legt sie gekonnt über seine Instrumentals. Auf insgesamt 16 Anspielstationen setzt er seinem verstorbenen Partner damit ein Denkmal. Doch "One of the Best Yet" hat nicht nur Gurus eindrückliche Stimme zu bieten. Für die Hälfte der Songs bat DJ Premier einige US-Rap-Legenden wie M.O.P. ("Mash Out Posse"), Royce Da 5'9" (42, "Bad Meets Evil") oder Talib Kweli (44, "The Seven") ins Studio.

Die erste Single bringt gleich Gurus Werteverständnis auf den Punkt: Sie trägt den Titel "Family and Loyalty". Unterstützt wird der Rapper hier posthum von J. Cole (34, "KOD"), der seinerseits - ebenso wie Guru - politische Themen wie die Diskriminierung von Afroamerikanern in seinen Texten nicht ausspart. Der Name Gang Starr mag an dieser Stelle vielleicht ein wenig verwundern. Er stand nie dafür, Leute in den Straßen abzuziehen oder typische Mafia-Methoden zu glorifizieren. Gang Starr steht bis heute für Hip-Hop mit einem wahren Kern. Das belegt unter anderem ihr fünftes Studioalbum "Moment of Truth", das bis heute als Klassiker gilt. Doch nicht alle verstehen das, wie Guru in der zweiten Single "Bad Name" anprangert: "We all know that the game has changed / It's crazy out here, rap has got a bad name".

Gang Starr bleiben ihrem Markenzeichen treu

Rap hat sich in den letzten Jahren konsequent weiterentwickelt und ist viel moderner geworden. Trap-, Afrobeat- und andere Einflüsse haben Einzug in den Hip-Hop erhalten. Die simple Erfolgsformel von Gang Starr funktioniert aber auch 2019 noch: Vielmehr als ein DJ und ein MC braucht es oftmals gar nicht. Damit sind DJ Premier und Guru immer noch "One of the Best Yet".