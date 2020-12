Sie landete mit 007 im Bett. Gemma Arterton sieht ihre Rolle in "Ein Quantum Trost" heute kritisch: "Strawberry hätte Nein sagen sollen."

Gemma Arterton (34) ist als junge Schauspielerin das gelungen, wovon etliche andere nur träumen können. Sie ergatterte in der 2008 erschienenen Agenten-Action "James Bond 007: Ein Quantum Trost" eine Rolle neben Hauptdarsteller Daniel Craig (52). Einem breiten Publikum wurde sie als MI6-Agentin Strawberry Fields bekannt. Der Ruf als Bond-Liebschaft scheint der britischen Schauspielerin jedoch ganz und gar nicht zu gefallen.

Kritik für ihre Rolle

Wie sie der britischen Boulevardzeitung "The Sun" jetzt sagte, werde sie zum Teil "noch immer dafür kritisiert, dass ich 'Ein Quantum Trost' angenommen habe". Dabei sei es der heute 34-Jährigen gar nicht allzu sehr um die Produktion an sich gegangen. "Am Anfang meiner Karriere war ich arm wie eine Kirchenmaus und ich war froh, einfach nur arbeiten zu können und meinen Lebensunterhalt zu verdienen", erklärte sie. Erst später, "als ich älter wurde, merkte ich, dass so vieles mit den Bond-Frauen nicht stimmt".

Ins Detail, was sie an der Darstellung der Frauen störe, ging Arterton nicht weiter. Lediglich sagte sie: "Strawberry hätte einfach Nein sagen sollen", und bezog sich damit wohl auf die Szene, als ihr Charakter dem Charme von 007 erliegt und gemeinsam mit ihm im Hotelbett landet.