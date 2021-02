Julia Roberts und George Clooney auf den Filmfestspielen in Cannes 2016.

Gemeinsame Liebeskomödie in Planung

Zwei echte Hollywood-Größen treffen aufeinander: George Clooney und Julia Roberts werden bald ein geschiedenes Ehepaar spielen.

Die Hollywood-Größen George Clooney (59, "Up in the Air") und Julia Roberts (53, "Eat Pray Love") werden demnächst wieder gemeinsam vor der Kamera stehen - dieses Mal für eine romantische Komödie. Das berichtet das Branchenmagazin "Deadline".

In dem geplanten Kinofilm "Ticket To Paradise" (dt. "Eintrittskarte ins Paradies") werden Clooney und Roberts ein geschiedenes Paar spielen, das gemeinsam nach Bali reist. Dort möchte es seine Tochter davon abhalten, den gleichen Fehler zu begehen, den es vor 25 Jahren selbst gemacht hat. Die Dreharbeiten sollen später in diesem Jahr beginnen.

Anders als viele hochkarätig besetzte Projekte derzeit, ist der Film, der von den Filmstudios Universal Pictures und Working Title produziert wird, für die Kinoleinwand vorgesehen. Universal Pictures habe sich bewusst dagegen entschieden, den Film an einen Streaminganbieter zu verkaufen.

Für Julia Roberts und George Clooney ist "Ticket to Paradise" das vierte gemeinsame Filmprojekt. Die Schauspieler waren zuvor bereits in "Ocean's Eleven" (2001) und den zwei dazugehörigen Fortsetzungen sowie in dem Thriller "Money Monster" (2016) zusammen zu sehen.