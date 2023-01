Nach einem Bericht über ein geplantes Biopic zu George Michael hat sich die Familie des Sängers zu Wort gemeldet - und einiges klargestellt.

Ein Bericht der "Daily Mail" zu einem angeblich groß angelegten Biopic über das Leben und die Karriere des Wham!-Stars George Michael (1963-2016) sorgt für Ärger. Das Projekt sei in Arbeit, hieß es und "The White Lotus"-Schauspieler Theo James (38) gelte als Favorit für die Hauptrolle in den Film. Dem Bericht zufolge werde das Projekt vom Nachlass von George Michael "nach dem Erfolg von Biopics über Elton John und Freddie Mercury von Queen" unterstützt.

George Michaels Hinterbliebene haben nun laut "The Guardian" eine Erklärung dazu abgegeben. Damit bestreiten sie jede Beteiligung an dem Projekt. Das Statement richtet sich demnach an alle Fans und Liebhaber von Michaels Musik. Darin heißt es, "im Namen von Georges Familie" und George Michael Entertainment möchte man klarstellen, "dass an dieser Geschichte keinerlei Wahrheit dran ist, wir wissen nichts über dieses Projekt und werden es in keiner Weise unterstützen".

Theo James selbst soll zuvor während eines Auftritts bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" auf sein mögliches Casting angespielt haben. Der Schauspieler erklärte dem Bericht zufolge, dass er "gerne" George Michael darstellen würde. "Er ist eine Ikone", sagte er, "und er ist ein bisschen griechisch und ich bin ein bisschen griechisch."

Nicht das erste Gerücht über den Film

Die Gerüchte in der "Mail" waren aber nicht die ersten über ein Biopic zu George Michael. Im Jahr 2021 berichtete "The Sun", dass Michaels Familie interessiert daran sei, "mit einem Film voranzukommen", der jedoch aufgrund von Meinungsverschiedenheiten auf Eis gelegt worden sei.

Ein Dokumentarfilm über den Sänger, "Freedom: George Michael", wurde 2017 veröffentlicht. Darin kommen unter anderem Naomi Campbell (52), Elton John (75) und Liam Gallagher (50) zu Wort. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Auszeichnungen gehörte George Michael zu den erfolgreichsten Sängern überhaupt. Vor allem in den 80er und 90er Jahren feierte der britische Musiker zahlreiche Erfolge. Am 25. Dezember 2016 starb er an Herzversagen.