Am 25. Dezember 2016 hat die Musikwelt mit George Michael einen großen Künstler verloren. Nun, knapp drei Jahre nach seinem Tod, wird erstmals neue Musik von ihm posthum veröffentlicht. Der britische Radiosender BBC Radio 2 spielt laut eigenen Angaben am 6. November in der "The Zoe Ball Breakfast Show" Michaels bislang noch unbekannten Song "This Is How".

Die Single ist Teil des Soundtracks zum Kinofilm "Last Christmas" mit Emilia Clarke (33) und Emma Thompson (60). Wie die Fachzeitschrift "New Music Portal" berichtet, sollen in dem Liebesdrama insgesamt drei Wham!-Songs sowie zwölf Solo-Nummern Michaels zu hören sein - einer davon "This Is How".

In der "Tonight Show" von US-Talkmaster Jimmy Fallon (45) berichtete Thompson im Oktober dieses Jahres von der Zusammenarbeit mit Michael. Sie sagte: "Er war einfach der liebevollste Typ, den man sich vorstellen kann. [...] Ich wünschte er wäre hier, denn ich weiß, er würde den Film lieben." In den deutschen Kinos feiert "Last Christmas" am 14. November 2019 Premiere.