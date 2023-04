Ein neues "Game of Thrones"-Prequel in Serienform kommt: Schreibt George R.R. Martin "Das Lied von Eis und Feuer" jemals zu Ende?

Eingefleischte "Game of Thrones"-Fans müssen sich schon sehr lange in Geduld üben. Nicht was die Serienproduktion anbelangt - schließlich hat HBO nun nach "House of the Dragon" ein weiteres Prequel aus Westeros offiziell bestätigt. Aber auf die zwei letzten Bücher, die die "Das Lied von Eis und Feuer"-Saga abschließen sollen, warten die Fans nun schon seit über zehn Jahren. Wird "Game of Thrones"-Erfinder George R.R. Martin (74) die weltberühmte Geschichte aus Westeros nie zu Ende schreiben?

Martin arbeitet immer noch an "The Winds of Winter"

Um Neuigkeiten zu verbreiten und mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, betreibt George R.R. Martin auf seiner offiziellen Webseite den Blog "Not a Blog". In den Beiträgen aus den letzten Wochen, die er in regelmäßigen Abstand veröffentlicht, geht er nicht auf den aktuellen Stand zu den beiden ausstehenden "Game of Thrones"-Büchern "The Winds of Winter" und "A Dream of Spring" ein.

Im Dezember 2022 gab es aber einen kleinen Lichtblick, dass zumindest "The Wind of Winters" bald abgeschlossen sein könnte. "Ich habe mir über die Feiertage ein wenig frei genommen, muss ich gestehen (...), aber jetzt bin ich zurück und arbeite... ich arbeite an so vielen Dingen, dass mein Kopf bald explodieren könnte. Ja, WINDS OF WINTER, ja ja", schrieb Martin zum Abschluss des Jahres an seine Fans. Er habe es nicht vergessen.

So steht es um die Veröffentlichung von "The Winds of Winter"

Es scheint tatsächlich so zu sein, dass George R.R. Martin daran gelegen ist, das von den Fans heiß ersehnte sechste Buch endlich fertig zu stellen. Im Januar 2023 schrieb er sowohl auf seinem Blog, dass er im Moment sehr mit Westeros beschäftigt sei, zudem erzählte er bei einem Auftritt in Stephen Colberts Show, dass ihm noch circa 400 bis 500 Seiten fehlen würden. Das Manuskript bestehe im Moment aus 1.100 bis 1.200 Seiten.

Martin hat für das vorletzte Buch der Reihe schon diverse tragende Charaktere sowie Handlungsstränge bestätigt, zudem existieren bereits mehrere Leseproben im Netz. Nach zahlreichen Release-Daten, die er aber nicht einhalten konnte, ist der international berühmte Autor dazu übergegangen, kein Datum für die Veröffentlichung mehr zu nennen. "Game of Thrones"-Fans munkeln im Netz über eine Buch-Veröffentlichung im Jahr 2024.

Und was ist mit "A Dream of Spring"?

Zum siebten und finalen Band der "Game of Thrones"-Saga gibt es bislang sehr wenig bis gar keine Informationen. Ursprünglich trug das Buch den Arbeitstitel "A Time For Wolves". Im Mai 2019 erläuterte Martin in einem Statement auf seinem Blog, dass er mit dem siebten und letzten Buch noch nicht einmal begonnen habe. "Ich werde nicht anfangen, Nummer sieben zu schreiben, bis ich Nummer sechs fertiggestellt habe", erklärte er damals als Reaktion auf Gerüchte, er habe HBO zuliebe die Veröffentlichung der Bücher wegen der Serie zurückgehalten.

Die weltberühmte Serie "Game of Thrones", die auf Martins Büchern basiert, wurde im Zeitraum von 2011 bis 2019 ausgestrahlt. Ab der sechsten Staffel hatte die Serie die bislang unvollständige Buchreihe in der Handlung weitestgehend überholt. George R.R. Martins bislang veröffentlichte Bücher der Saga erschienen im Zeitraum von 1996 bis 2011. Seitdem wartet die Welt auf die angekündigten letzten beiden Bände.

Neues Serien-Spin-off statt neuer Bücher

Wie gesagt müssen sich eingefleischte Fans nun voraussichtlich erstmal mit neuem Serienstoff statt mit neuem Lesestoff zufriedengeben. Das neue Spin-off, das nun als Serie erscheinen soll, trägt den Namen "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight". Die neuen Episoden aus dem "Game of Thrones"-Universum drehen sich um die Abenteuer von Dunk - auch bekannt als Ser Duncan der Große - und seinem Knappen Egg - dem künftigen König Aegon von Targaryen.

Die neue Serie basiert auf drei Kurzgeschichten von George R.R. Martins Reihe "Tales of Dunk and Egg", die zwischen 1998 und 2010 erschienen sind. 2015 wurden die drei Novellen "The Hedge Knight" (auf Deutsch: "Der Heckenritter"), "The Sworn Sword" (auf Deutsch: "Das verschworene Schwert") und "The Mystery Knight" ("Der geheimnisvolle Ritter") in ein Buch namens "A Knight of the Seven Kingdoms" zusammengefasst.