Die neue Hauptrolle in der beliebten ARD-Daily-Novela "Rote Rosen" wird ab der 16. Staffel von Schauspielerin Gerit Kling (53) übernommen werden. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Madeleine Niesche (47), die in der vergangenen Staffel als Keramik-Designerin Sonja Pasch die Zuschauer begeisterte. Die Personalie gab die ARD am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

Gerit Kling wird in der kommenden Staffel demnach Hilli Pollmann spielen, die gemeinsam mit ihrem Mann Frank das familiengeführte Autohaus verkaufen will und nach der Silberhochzeit nach Australien reisen und von dort aus eine gemeinsame Weltreise starten möchte. Doch nach dem Verschwinden der Tochter und aufgrund der plötzlich auftretenden Herzprobleme ihres Mannes ändern sich die Zukunftspläne abrupt.

Keine Unbekannte im deutschen TV

Die Schauspielerin - und Schwester von Kollegin Anja Kling (48) - ist vielen TV-Fans vor allem als Stationsärztin in der Serie "Notruf Hafenkante" bekannt; in "Die Rettungsflieger" spielte sie eine Notärztin. Auch im "Traumschiff" war sie schon zu sehen, ebenso wie im "Polizeiruf 110" und in "Rosamunde Pilcher". "Rote Rosen" wird wochentags um 14:10 Uhr im Ersten ausgestrahlt.