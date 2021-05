Germany's next Topmodel Das mag Heidi Klum an den Finalistinnen

Vor dem Finale von "Germany's next Topmodel" lässt sich Heidi Klum in die Karten schauen und verrät, was sie an ihren Finalistinnen schätzt.

Am 27. Mai steigt das große Finale von "Germany's next Topmodel". Die vier Finalistinnen Alex (23), Dascha (21), Romina (21) und Soulin (20) bereiten sich derzeit fleißig für den großen Tag vor und proben teilweise zehn Stunden täglich. Model-Mama Heidi Klum (47) gibt derweil schon mal einen Einblick in ihre Gedankenwelt und verrät, was sie an ihren "fantastischen Vier" besonders schätzt.

Alex sei Klum direkt von der ersten Sekunde an aufgefallen. Allerdings nicht, weil sie sich in den Vordergrund gespielt habe, sondern weil die 23-Jährige "eine ganz besondere Ruhe und sehr viel Selbstsicherheit" ausstrahle. "Ihr gelingt der Spagat zwischen High Fashion und Kommerz perfekt und dabei kann man die Freude und das Feuer für diesen Job an ihrem Augenaufschlag sehen", so Klum.

Ein Model mit starken Kurven

Klum habe sich schon lange ein "Model mit starken Kurven gewünscht", das von vorneherein viel Selbstbewusstsein mitbringt. Genau das sehe die Model-Mama bei Dascha, die mit ihrer positiven Art heraussteche: "Dascha kommt wirklich immer mit einem riesigen Lächeln ans Set und hat so viel Spaß an diesem Job, dass sie alle um sich herum mit ihrer Freude ansteckt. Man merkt ihr einfach immer an, dass sie in diesem Moment nirgendwo lieber wäre als vor der Kamera."

Romina sei mit ihren 1,68 Metern bisher das kleinste Model, das Klum jemals mit in ein Finale genommen habe. Diesen kleinen Makel würde die 21-Jährige aber mit ihren Model-Qualitäten und ihrer Art wettmachen: "Sie ist klein und kommt bewaffnet mit ihrer liebevollen Art, ihrem durchtrainierten Körper und ihrem verführerischen Schmollmund." Allerdings habe Romina die Zuschauer bei Weitem nicht nur mit ihrer Art "verzaubert", sondern "vor allem auch mit ihrem Talent zum Modeln", erklärt Klum.

Nesthäkchen mit starker Persönlichkeit

Soulin, die Jüngste im Bunde, punkte durch ihre "extrem starke Persönlichkeit". Sie habe keine Angst, klar ihre Meinung zu sagen, auch wenn sie damit mal anecken könnte. Besonders beeindruckt sei Klum, dass sich Soulin von niemandem abhalten lasse, wirklich alles dafür zu tun, ihren Traum zu verwirklichen. Aber auch Model-Talent bringe sie mit: "Ich liebe ihren einzigartigen Walk, ihre Posen und ihren außergewöhnlichen Look. Sie fällt auf, sticht aus der Masse heraus und ich bin mir sicher, dass sie damit in Zukunft sehr weit kommen wird."

Das Finale von "Germany's next Topmodel" findet am 27. Mai 2021 ab 20:15 Uhr (live auf ProSieben und auf Joyn) statt.