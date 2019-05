Nach 15 Wochen sollte es sich endlich entscheiden: Wer schafft es in das große Live-Finale von "Germany's next Topmodel"? Ein weiteres Mal mussten die verbliebenen fünf Kandidatinnen alles geben, um Heidi Klum (45) von sich und ihren Model-Qualitäten zu überzeugen. Unterstützt wurden Sayana (20), Simone (21), Vanessa (22), Alicija (19) und Cäcilia (19) dabei von ihren Liebsten aus der Heimat.

Wer "GNTM" gewinnt, darf sich nicht nur über einen Modelvertrag und zahlreiche Jobs im Lifestyle-Sektor freuen. Die glückliche Siegerin ziert auch das Titelbild der deutschen Ausgabe der "Harper's Bazaar", dem ältesten Modemagazin der Welt. Kein Wunder also, breiteten sich bei den Topmodel-Anwärterinnen Nervosität und Vorfreude zugleich aus, als sie in der aktuellen "GNTM"-Folge erfuhren, dass das heiß ersehnte Cover-Shooting ansteht.

Neben Model-Mama Heidi Klum beäugte auch "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider die Performances der Mädchen. Sie agierte in dieser Woche als Gastjurorin. Beim Shooting in Couture-Roben und mit aufwendigem Blumenschmuck im Haar überzeugten sie vor allem Cäcilia und Vanessa. Auch Alicija taute nach kurzer Zeit am Set auf. Sayana sowie die sonst so starke Simone hatten hingegen ihre Schwierigkeiten. Klum fasste am Ende des Shooting-Tages zusammen: "Drei von Fünf waren top."

Die Liebsten kommen zu Besuch

Eine Aufmunterung konnte am nächsten Tag nicht schaden. Post aus Deutschland sollte die Stimmung der Mädchen heben und für einen letzten Motivationsschub vor dem Finale sorgen. Heidi Klum wäre aber nicht Heidi Klum, hätte sie nicht doch noch ein Ass im Ärmel gehabt. Natürlich waren die Pakete von Freunden und Familie längst nicht alles. Vor der Tür der Modelvilla wartete auf die Kandidatinnen eine extragroße Überraschung: Ihre Liebsten waren doch nach Los Angeles gereist, um sie live und in Farbe vor Ort zu unterstützen.

Für Sayana kam die Unterstützung in Form ihres Freundes Prashath, Simone wurde von ihrer Mutter überrascht, Vanessa konnte ihren Verlobten Roman in die Arme schließen, Alicija ihren Freund Finn und Cäcilia freute sich ebenfalls über den Besuch ihrer Mutter.

Klum begeistert "ganz großes Kino"

Die Entscheidung rückte näher. Nur noch ein letzter Walk trennte die Mädchen von ihrem möglichen Einzug ins Finale. Dafür hatte sich Model-Mama Heidi Klum mal wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Unter den Augen ihrer Liebsten schritten die fünf Halbfinalistinnen in cremefarbenen Roben von Amato über den Laufsteg. Dabei waren nicht nur die langen Schleppen eine Herausforderung. Auch Popsängerin Lena Meyer-Landrut (27, "Thank You"), die auf der Bühne ihre neuesten Songs zum Besten gab, musste möglichst gekonnt in die Performance eingebunden werden.

Das gelang der einen gut, der anderen eher nicht. Kandidatin Simone erhielt für ihren Auftritt von Heidi Klum Applaus. Mit den Worten "ganz großes Kino" schickte sie die 21-Jährige ins Finale. Spannend wurde es bei Cäcilia. Ihr Walk wurde von Klum zunächst mit den Worten "ein bisschen holprig" abgetan, dann jedoch die Erleichterung: "Du hast alle überholt." Auch sie kämpft weiter um den Titel "Germany's next Topmodel".

Aus einer wurden zwei

Eine Entscheidung musste Klum zwischen Sayana und Alicija fällen. Beide konnten mit ihren Leistungen nicht hundertprozentig überzeugen. Dennoch hat ein Mädchen in Klums Augen die Nase vorne, weil sie etwas "Besonderes" sei: die 20-jährige Sayana. Sie zog am Ende des Tages ebenfalls ins Finale ein. Für Alicija hingegen hieß es Abschied nehmen.

Ebenso für Vanessa? Die rothaarige Favoritin hatte von Model-Mama Heidi Klum das Go für das Finale eigentlich schon in der Tasche. In der ausgestrahlten Sendung freute sie sich darüber auch wie wild. Doch dann die große Überraschung: In einem Video-Clip, der einige Zeit später entstanden zu sein scheint, eröffnet die 22-Jährige, dass sie ihre Teilnahme an der Sendung "aus persönlichen Gründen" beendet. Sie wird das Finale mit Simone, Sayana und Cäcilia nicht bestreiten.