Seit Wochen fiebern die Fans von "Germany's next Topmodel" dem Start der 14. Staffel entgegen. Wer wird dieses Mal beim Umstyling Haare lassen? Wie ist das neue Jurorenkonzept? Wer bekommt das erste Foto? Modelmama Heidi Klum (45) sorgt wie jedes Jahr für Vorfreude auf die Ausstrahlung der beliebten Castingshow und schenkte den Fans jetzt mit dem lang ersehnten Clip zum Einspieler auf Instagram einen ersten Einblick. Und der ist ziemlich heiß!

Klum tanzt gleich in sieben unterschiedlichen Outfits im Video des britischen Modefotografen Rankin (53). Diese könnten nicht unterschiedlicher sein und wirken wie eine Art Zeitreise durch Heidis eigene Karriere. Die 45-Jährige zeigt sich unter anderem als sexy Rockervamp mit Overknee-Stiefeln, als 70ies-Girl mit Pony, als elegante Filmdiva mit dunkelroten Lippen in einem Ball-Kleid oder in einer goldenen James-Bond-Robe inklusive Lockenpracht. Doch ein Look fällt ganz besonders ins Auge: Heidis enganliegender fast durchsichtiger Jumpsuit. Der mit breiten Perlen und Glitzer-Steinchen besetzte Einteiler überlässt beinahe nichts der Fantasie. Wird die 14. Staffel so sexy wie nie?

Fans sind begeistert von Heidis Style - doch noch ein Detail fällt auf

Auch Heidis Fans überschlagen sich mit Komplimenten für die vierfache Mama. "Wahnsinn, wie wandelbar du bist", "Mega Video" oder "Heidi, du wirst von Jahr zu Jahr hübscher" ist in den Kommentaren zu lesen. Ob das wohl auch an der jungen Liebe zu ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29) liegt?

Mit "Melancholic Paradise" kommt der diesjährige Titelsong zur Pro7-Castingshow nämlich von niemand anderem als seiner Band Tokio Hotel. Nach Titelsongs von David Guetta, Bruno Mars, The Weeknd oder Kids in Trouble kombiniert die 45-Jährige nun also auch Business mit Privatem. Die neue Staffel GNTM startet am 7. Februar.