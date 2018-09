Die Gerüchteküche um ein neues Jury-Konzept für die 14. Staffel von "Germany's next Topmodel" brodelt. Entertainerin Heidi Klum (45) soll 2019 allein in der Jury sitzen, berichtete die "Bild". Das würde nach dem freiwilligen Abgang von Thomas Hayo (49) auch das Aus für Designer Michael Michalsky (51) bedeuten. Volker Tietgens, Geschäftsführer bei MICHALSKY, gibt auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news Entwarnung: "Michael wird der Sendung (und Heidi sowieso) weiter eng verbunden bleiben. Auch in der nächsten Staffel wird Michael mitwirken. [...] Michael freut sich jedenfalls auf die nächste GNTM-Staffel."

In welcher Form und in welchem Umfang Michael Michalsky zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Das Casting für die 14. Staffel läuft noch bis Ende September. Eine Ausstrahlung der neuen Folgen dürfte - wie bisher üblich - im Frühjahr 2019 erfolgen.