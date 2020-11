Germany's next Topmodel Neuer Look ab Staffel 16

Zur 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" verpasst Sender ProSieben der Castingshow ein neues, "moderneres, internationaleres" Logo.

Wenn sich im Frühjahr 2021 Heidi Klum (47) zum nunmehr 16. Mal in "Germany's next Topmodel" auf die Suche nach vielversprechenden Nachwuchsmodels begibt, dann wird sie das in einem brandneuen Look tun. Fortan erstrahlt die Castingshow dank neuem Design und neuem Logo in "moderner und internationaler" Optik, die "kompakter und klarer" daherkomme, wie ProSieben in einer Pressemitteilung verkündet hat.

Im alten Logo waren "top" und "model" noch in unterschiedlicher Schriftstärke geschrieben und zusätzlich von der Silhouette einer Frau getrennt. Beim neuen Entwurf ist die Figur verschwunden und beides zusammen und in derselben Schriftstärke geschrieben. Kurz vor dem Start der kommenden Ausgabe soll das neue Design dann auf allen offiziellen Kanälen von "GNTM" Premiere feiern.

"Mit dem neuen Design akzentuieren wir den Style und Glamour der Show moderner und besser. Der gesamte Markenauftritt unterstützt stärker das internationale Flair der Show", ist sich ProSieben-Marketingchef David Loy sicher.