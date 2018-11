"Los geht's", mit diesen Worten hat Entertainerin Heidi Klum (45) die 14. Staffel der ProSieben-Casting-Show "Germany's next Topmodel" eingeläutet. Auf Instagram veröffentliche die 45-Jährige ein Foto vom Beginn der Dreharbeiten in Berlin. Sie sitzt mit ausgebreiteten Armen mitten auf einer langen Tafel, um sie herum jubelnde Kandidatinnen. Die Top 50 für die neue Staffel stehen fest, wie sie ihre Fans wissen lässt. "WOW!!!!", meint sie dazu. Doch damit nicht genug.

Update zur Jury

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde das gleiche Foto gepostet. Und einige spannenden Details wurden bekanntgegeben: "Heidi hatte ein glamouröses Dinner mit ihren Top 50", ist da zu lesen. Außerdem gibt es ein Update zur Jury: "In jeder Folge hat Heidi Klum einen anderen tollen Gastjuror an ihrer Seite!" Um welche Promis es sich dabei handeln wird, ist aber noch nicht bekannt. Bei all der Freude auf die neuen Folgen plagt Heidi Klum jedoch auch die Sehnsucht...

Ohne ihren Tom in Berlin

Das Model ist ohne Freund Tom Kaulitz (29) nach Deutschland gereist. Vor wenigen Tagen zeigten sich die beiden auf Klums legendärer Halloween-Party im "Shrek"-Pärchen-Kostüm, doch nach Berlin kam der 29-jährige Gitarrist von Tokio Hotel nicht mit. "Ich vermisse Dich", schrieb Klum vor Kurzem zu einer Clip-Slideshow auf Instagram, die sie und Tom beim gemeinsamen Schaukeln zeigt.

Dafür traf Klum in der deutschen Hauptstadt ein anderes bekanntes Gesicht: Sie postete ein Selfie mit Schauspieler Thomas Kretschmann (56). "So schön Dich hier in Berlin zu treffen", kommentierte Klum das Foto. Das nächste Liebes-Selfie mit Tom folgt dann aber sicher bei ihrer Reunion.