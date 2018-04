Welches Mädchen wird " Germany's next Topmodel" 2018? Diese Frage wird am 24. Mai beim großen Finale beantwortet. Und das findet in diesem Jahr im Düsseldorfer ISS Dom statt. "Nach vier Jahren sind wir endlich wieder im Rheinland. Das wird eine ganz besondere Final-Show", freut sich Heidi Klum (44). Der Ticketvorverkauf startet am 12. April um 20:15 Uhr parallel zum Sendestart der zehnten Folge von "Germany's next Topmodel".

Beim Finale in Düsseldorf werden übrigens - wie bereits im vergangenen Jahr in Oberhausen - keine Handys zugelassen sein. Darauf weist der Veranstalter hin. Als Grund heißt es: "Das Publikum kann die Show so zu 100% genießen."