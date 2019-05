Die diesjährige "Germany's next Topmodel"-Staffel nähert sich dem Ende und das große Rätseln um die Favoritin auf den "GNTM"-Thron steckt in der heißen Phase. Wer hat bei den Fans der Castingshow die Nase vorn? Einen Hinweis darauf liefert ein Blick in die Social-Media-Welt.

3. Platz: Cäcilia

Cäcilia (18) will unbedingt "GNTM" werden - Mit 106.000 Abonnenten landet sie im Social-Media-Ranking allerdings nur auf Platz drei. Ob das ein schlechtes Omen ist? Cäcilia scheint sich aus Zahlen wenig zu machen. In einem kürzlich veröffentlichten Post schreibt sie: "Ich finde es immer schlimmer, dass nur noch ein Wert daraufgelegt wird, wer die meisten Follower hat und wer am meisten präsent auf Instagram ist. Verbringt Zeit mit euren Familien und euern Freunden, das ist viel mehr Wert, als irgendeine Zahl auf Instagram [...]" In der Staffel wurde Cäcilia zudem eine Ehre zuteil, die ihre Chancen trotz gemäßigter Follower-Zahlen erhöhen, den Titel am Ende mit nach Hause zu nehmen: Die Freiburgerin durfte mit Heidi Klum (45) und Vanessa (21) über den Teppich der amfAR-Gala schreiten. Die Modelanwärterinnen, die in den vergangenen Jahren mit zu der Gala durften, kamen mindestens ins Finale oder holten am Ende sogar den Sieg, wie Toni Dreher-Adenuga (19) 2018 oder Kim Hnizdo (23) 2017.

2. Platz: Sayana

Sayana (20) landet auf Platz zwei. 153.000 Abonnenten verfolgen ihren Weg bei "GNTM" via Instagram. Auf ihrem Account zeigt sie sich des Öfteren mit ihrem Verlobten Prash, der sie bereits zum Casting für die Modelshow begleitete. Mit rund 68.000 Abonnenten ist auch er auf Instagram aktiv. Mit ihm könnte sich Sayana, sollte es mit der Modelkarriere nichts werden, auch eine Karriere als Fitness-Couple vorstellen. Ihre "GNTM"-Fans auf Social Media weiß das Nachwuchsmodel sehr zu schätzen und schreibt in einem Post: "Ich werde für meine Community kämpfen. Ich liebe euch so sehr, Ihr bedeutet mir so viel und ihr motiviert mich jeden einzelnen Tag. #teamsayana für immer!"

1. Platz: Simone

Wird sie das Rennen am Ende machen? In puncto Fans führt sie zumindest die Liste an: Mit 323.000 Abonnenten ist Simones Instagram-Account der erfolgreichste der Finalistinnen. Die ehemalige Profisportlerin hat hart für ihren Traum gekämpft. Nach drei Operationen saß die 21-Jährige aus der Nähe von Hamburg anderthalb Jahre im Rollstuhl. "Man muss für seine Ziele kämpfen, immer wieder aufstehen und darf nicht aufgeben. Nur durch meine Erlebnisse und Erfahrungen bin ich heute der Mensch, der ich bin und ich fühle mich stark", sagte sie im Interview mit spot on news. Nicht nur ihre Follower-Zahlen sprechen für sie: Mit fünf Jobs führt sie auch die Liste der beliebtesten "GNTM"-Models bei Castings an.

Und wie steht es um die Top 10?

Social Media ist längst nicht nur während der Show eine wichtige Plattform für die "GNTM"-Kandidatinnen. Ehemalige Teilnehmerinnen wie Stefanie Giesinger (22) oder Klaudia Giez (22) haben es bereits vorgemacht: Bei einer großen Fangemeinschaft kann auch eine Karriere als Influencer winken. Wie steht es also um die Community der Top-10-Kandidatinnen?

Kandidatin Vanessa ergattert den ersten Platz im Social-Media-Ranking der ausgeschiedenen Kandidatinnen (246.000 Abonnenten). Vanessa wäre die vierte Finalistin im Rennen um den Titel gewesen. Doch aus persönlichen Gründen sagte sie ihre Finalteilnahme ab, ihr Instagram-Account liegt seither brach. Bessere Chancen auf eine Instagram-Karriere haben Sarah (163.000), die wohl verrückteste Kandidatin der Staffel Theresia (156.000), Transgender-Model Tatjana (132.000) und die Fünftplatzierte Alicija (110.000). Lena (56.000) und Caroline (47.000) bilden das Schlusslicht der Top 10.