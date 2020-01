Heidi Klum (46) sucht seit 2006 den besten deutschen Model-Nachwuchs. Auch 2020 kürt sie erneut "Germany's next Topmodel" (GNTM). Ab Donnerstag, 30. Januar 2020 (20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn), geht sie mit Gastjuroren auf die Suche nach Laufsteg-Schönheiten mit dem gewissen Etwas. Diese Fakten sind bisher über die 15. "GNTM"-Staffel bekannt.

Die Gastjuroren

"Auch in dieser Staffel von 'GNTM' freue ich mich auf Diversity und viele unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere im Cast", sagt Heidi Klum im ProSieben-Interview. Für ihre Jury-Tätigkeit habe sie sich jede Woche wieder professionelle Unterstützung geholt. Als Gastjuroren werden unter anderem zu sehen sein: Topmodel und Schauspielerin Milla Jovovich (44), die amerikanischen Modedesigner The Blonds, der britische Modedesigner Julien MacDonald (48), die international gefragten Topmodels Alessandra Ambrosio (38), Stella Maxwell (29) und Joan Smalls (31) sowie Starfotograf Rankin (54). Letzterer hat Heidi Klum im Vorfeld bei einem Strand-Shooting für vier verschiedene "GNTM"-Plakate abgelichtet. Das Model posiert dabei in Haute-Couture-Roben in knalligen Farben.

"Die Coaches werden mit meinen Kandidatinnen arbeiten und sie bei ihren Walks und Shootings unterstützen und verbessern", erklärt Klum. "Sie alle kennen sich in der Model-Branche bestens aus und können meinen Topmodel-Anwärterinnen wertvolle Ratschläge geben."

Die Kandidatinnen

38 Kandidatinnen wollen sich den "GNTM"-Titel holen. Dabei stechen besonders vier Kandidatinnen heraus: Die 21-jährige Lucy aus Kassel hat sich mit 18 Jahren als Transgender geoutet und will sich nun nicht mehr verstecken. "Ich gehe sehr, sehr locker mit diesem Thema um", sagt sie im Interview mit ProSieben. Julia aus Schweinfurt leidet an der Autoimmunkrankheit Alopecia, die Haarausfall am ganzen Körper zur Folge hat. Mit insgesamt sieben Perücken wechselt die 20-Jährige ständig ihren Look. "Es war schon hart am Anfang für mich", berichtet die Kandidatin. Mittlerweile komme sie gut mit ihrer Situation klar, ihr öffentlicher Auftritt mit Glatze bei "GNTM" sei allerdings eine Premiere.

Den Körper der 24-jährigen Mareike zieren großflächige Tattoos. Die Berlinerin bezeichnet sich selbst als "sehr laut", "extrovertiert" und "verrückt". Neben ihrer Arbeit als bisheriges Gelegenheits-Model singt Mareike auch in einer fünfköpfigen Band. Bianca (18) aus Aachen will sich gegen Tierversuche einsetzen. Die Zusammenarbeit mit Marken, die eben jene durchführen, schließt sie deshalb kategorisch aus. Außerdem versucht sie, auf Plastik im Alltag möglichst zu verzichten und will damit ein Vorbild sein.

Außerdem vor Heidi Klum treten werden: Aus Baden-Württemberg: Johanna (20), Pinar (22) und Veronika (23). Aus Bayern: Aline (23), Charlotte (25), Kristina (22), Marcia (28), Nadine (20), Nina-Sue (19), Vanessa (21), Victoria (23) und Vivian (21). Aus Berlin: Anastasia (20), Kiara (20) und Malin (21). Aus Hessen: Larissa (19), Lijana (23) und Magdalena (24). Aus Niedersachsen: Daria (22) und Saskia (22). Aus Nordrhein-Westfalen: Alina (23), Julia P. (17), Laura (20), Mathy (26), Reny (21) und Sarah S. (23). Aus Rheinland-Pfalz: Marie (19). Aus Thüringen: Cassandra (27). Aus Österreich: Anastasija (16), Lara (17), Maureen (20), Sarah P. (20), Tamara (19) und Yari (20).

Das passiert in Folge eins

Beim offenen Casting im Münchner Olympiapark suchen Heidi Klum und ihr Gastjuror Julien MacDonald nach den besten Nachwuchsmodels. MacDonald nimmt die Mädchen in der ersten Folge besonders genau unter die Lupe: Es gibt eine Fashion-Show für den britischen Stardesigner. "Julien Macdonald ist der Modedesigner, der von Taylor Swift, Bella und Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Shakira und vielen anderen großen Stars geliebt wird. Bei dieser besonderen Fashion-Show entscheidet sich, wer mit mir auf die große Reise gehen wird", verkündet Heidi Klum. "Ich hoffe, den Mädchen ist bewusst, wie wichtig dieser Abend für sie ist."

Bevor es für die Mädchen in MacDonald-Roben auf den Laufsteg vor dem blau leuchtenden Olympiastadion geht, holen sie sich letzte Tipps von Milla Jovovich, der zweiten Gastjurorin der ersten Folge. "Das Gefühl kurz bevor man auf die Bühne geht ist immer nervenaufreibend. Ihr werdet das alle toll machen, ihr seht atemberaubend aus", macht ihnen die Schauspielerin Komplimente.