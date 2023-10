Gewerkschafter über Entgleisungen am Filmset: "Am Cateringwagen gibt es schon lange keinen Alkohol mehr"

von Thembi Wolf Lange Tage, rauschende Partys: Künstlern wird oft eine besondere Nähe zum Alkohol unterstellt. Aber stimmt das auch? Gewerkschafter Matthias von Fintel über Klischees und echte Missstände.

Herr von Fintel, die Liste der Künstler, die ein Alkoholproblem haben, ist lang. Zuletzt sprach Regisseur und Schauspieler Til Schweiger im stern darüber, nach einem Alkohol-Absturz eine Therapie begonnen zu haben. Wird in der deutschen Filmbranche im großen Stil Alkohol missbraucht?

Aus meiner Sicht ist das ein zurückgehendes Problem und nicht so gravierend, wie es derzeit vielleicht scheint. Ich glaube, da herrscht auch ein Klischee. Es gibt eine falsche Vorstellung vom Arbeiten am Filmset.

Sie meinen die rauschenden Premierenfeiern.

Oder das Bergfest, wenn die Hälfte der Dreharbeiten im Kasten ist, als Anerkennung an die Leistung derjenigen, die daran mitwirken. Aber auch da ist Alkohol deutlich weniger wichtig als in der Vergangenheit. Früher gehörte das vielleicht zum guten Ton, aber mittlerweile halte ich das für eine Legende. Am Cateringwagen gibt es schon lange keinen Alkohol mehr.

Lassen wir das Klischee einmal beiseite. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Ausschließen will ich nicht, dass es Suchtkranke gibt, die schwer erkannt werden. Es sind ja auch oft kurzzeitige Engagements in der Filmbranche, da geht so etwas vielleicht unter. Das sind alles Menschen, die nur für wenige Wochen oder manchmal Monate zusammenarbeiten. Aber aus allen Berufen – vom Produktionsfahrer über Ausstattung, Regieassistenz, Schauspiel und Kamera – ist mir das als gravierendes Problem nicht bekannt. Filmarbeiten sind ein hochkonzentrierter, technischer und anstrengender Prozess. Die Drehtage reihen sich aneinander. Man muss sich das vorstellen wie in der Industrie: Rädchen greifen ineinander. Ausfälle und Ausfälligkeiten durch Suchtmittel fallen da direkt auf.

Hektik, Unregelmäßigkeit, viel Druck. Suchtfördernd sind solche Arbeitsbedingungen aber durchaus.

Der Stress kann sicher dem Alkoholkonsum nach Feierabend förderlich sein. Aber am Drehtag? Die Beleuchter arbeiten mit Strom, es gibt hängende Lasten, das ist risikobehaftet. Deshalb wird Alkohol am Arbeitsplatz da so vorsichtig betrachtet. Der professionelle Herstellungsprozess eines Kinofilms lässt das gar nicht zu. Die Räder müssen ineinandergreifen – und die Leute achten eigentlich aufeinander. Der Fall Schweiger zeigt, dass es eine Null-Toleranz-Politik gibt, die gut funktioniert. Ein Produktionsmitarbeiter wollte ihm den Drehtag untersagen. So läuft das an Sets. Aber Missstände gibt es trotzdem.

Welche?

Wir machen oft Setbesuche und schauen uns die Bedingungen an. Suchtmittel waren da bisher nicht das Thema: Da geht es eher um zu lange Arbeitszeiten oder die Nichteinhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen. Um nicht eingehaltene Ruhezeiten zwischen Drehtagen, beispielsweise. Es geht vielen in der Filmbranche darum, gesund arbeiten zu können – und sich nicht in einem kreativen Hochgefühl auszubrennen.

Wie oft hängt Machtmissbrauch zusammen mit Suchtmitteln?

Ich finde, das hat nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun. Aber Machtmissbrauch ist ein gravierendes und häufig anzutreffendes Problem. Das begegnet uns auch in der Beratung oft. Dass die aktuelle Debatte die Machtstrukturen in der Filmbranche aufzeigt, ist an der Zeit. Daran müssen wir arbeiten, branchenweit. Deshalb gibt es derzeit bereits Gespräche mit Filmakademien, Sendern, Streamern, in denen wir uns fairere Regeln für einen besseren Umgang miteinander setzen wollen.

Nämlich?

Es ist wichtig, festzulegen, nach welchen Regeln, also Compliance-Regeln, da gearbeitet wird. Da muss immer wieder darüber gesprochen werden: Was sind No-Gos? Es muss die Möglichkeit geben, Verstöße zu melden. Wo können Missstände bei neutralen Ansprechpartnern angesprochen werden? Und es muss hinterher, nach dem Dreh, eine Evaluation geben, damit justiert werden kann. Aber Regeln allein helfen nicht. Die ARD hat Regeln, Netflix hat sie. Auch Constantin Film hatte Regeln. Das Problem war nicht, dass es die nicht gab – sondern, dass sie nicht eingehalten wurden. Und Menschen so in unzumutbare Situationen gebracht wurden.

Wo kollidieren Arbeitsschutz und kreativer Prozess?

Es gibt heute ein viel größeres Bewusstsein dafür, dass dort gerade ein Übergriff in die Privatsphäre stattfindet. Man handelt "Checks und Balances" aus, schaut also genauer hin. Und es wird klargestellt, dass Übergriffe Übergriffe sind – und nicht Teil eines besonders kreativen Prozesses.

Haben Sie ein Beispiel?

Gerade verhandeln wir über die sogenannte Intimitätskoordinatoren. In der Vergangenheit wurde bei Filmszenen, die körpernah sind oder emotional schwerwiegend, ohne emotionale Begleitung gedreht. Das war nicht gut für die Schauspielerinnen und Schauspieler und auch für das Filmteam. Da gab es in der Vergangenheit autoritäre Entscheidungen. Nach dem Motto: Stell dich nicht so an! Das drehen wir jetzt so. Es ist aber wichtig, mit den Beteiligten zu erarbeiten, was ist gut und zulässig? Wie will ich mich zeigen? Wo werden Grenzen gesetzt?