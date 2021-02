Nach Margaret Thatcher schlüpft Gillian Anderson demnächst in die Rolle einer anderen bedeutenden Frau: Ex-"First Lady" Eleanor Roosevelt.

Von einer britischen, historisch bedeutsamen Frau zu einer amerikanischen: Nachdem Gillian Anderson (52, "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI") zuletzt in "The Crown" als Premierministerin Margaret Thatcher (1925-2013) begeisterte, schlüpft sie nun in die Rolle der ehemaligen "First Lady" Eleanor Roosevelt (1884-1962). Das berichtet das Branchenmagazin "Deadline".

Für die gleichnamige Serie "First Lady", die das US-amerikanische Fernseh-Network Showtime produziert, wird Anderson die Ehefrau des 32. US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt (1882-1945) spielen. Die erste Staffel der Show wird dem Bericht zufolge Roosevelts, Betty Fords (1918-2011) und Michelle Obamas (57) Werdegang beleuchten. Michelle Pfeiffer (62) spielt Betty Ford und Viola Davis (55) Michelle Obama.

Damit verspricht "First Lady" ein Aufgebot schauspielerischer Hochkaräter. Die leitende Vizepräsidentin des Senders Showtime, Amy Isreal, schwärmt: "Gillian Anderson ist eine Schauspielerin mit einer unglaublichen Bandbreite und exquisitem Talent - sie ist die perfekte Wahl, um dieses dynamische Trio zu komplementieren." Für ihre Leistung in "The Crown" wurde sie kürzlich für einen Golden Globe nominiert.