Die frühere "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Gisele Oppermann soll angeblich bei "Adam sucht Eva" teilnehmen.

Gerüchte über eine bekannte Teilnehmerin sind schon im Umlauf: Die Show "Adam sucht Eva" ist von RTL zu RTLzwei gewandert und die Dreharbeiten zur neuen, sechsten Staffel sollen laut Informationen der "Bild"-Zeitung bereits vor wenigen Tagen in Griechenland begonnen haben. Wie das Blatt schreibt, soll die frühere "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Gisele Oppermann (33) angeblich eine der Teilnehmerinnen sein. Ein RTLzwei-Sprecher wollte die Spekulation bei "Bild" nicht kommentieren.

Von Show zu Show

2008 nahm Oppermann an der dritten Staffel von "Germany's next Topmodel" teil und wurde Sechste. Später war sie unter anderem in der dreizehnten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2019) zu sehen. Im September 2020 stieg sie zudem gegen Doreen Dietel (46) bei "Das große Sat.1 Promiboxen" in den Ring und gewann.