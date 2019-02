Einen Tag vor der 91. Oscar-Verleihung sind nicht nur die Goldenen Himbeeren, Hollywoods Spottpreis, vergeben worden, sondern auch die Independent Spirit Awards 2019. Sie zeichnen jedes Jahr die besten Independent-Filme aus. Glenn Close (71) konnte dabei ihren ersten Indie-Preis einsacken für ihre Performance in "Die Frau des Nobelpreisträgers". Sie kam mit ihrem Hund zur Preisverleihung. Bei den Oscars ist die 71-Jährige ebenfalls als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Waren die Spirit Awards womöglich ein Vorbote? Auch diese Filme und Stars konnten bei den Indie-Preisen jubeln.

Sahnt "Roma" alles ab?

Das männliche Pendant zu Glenn Close in der Hauptdarsteller-Kategorie ist Ethan Hawke (48) für seine Darbietung in "First Reformed". Bei den Oscars wurde er allerdings nicht bedacht. "Beale Street" von Regisseur Barry Jenkins (39, "Moonlight") wurde als "Bester Film" ausgezeichnet, Jenkins als "Bester Regisseur" und Schauspielerin Regina King (48) als "Beste Nebendarstellerin". King kann auch auf einen Oscar in der Nebendarsteller-Kategorie hoffen.

Das gleiche gilt für Richard E. Grant (61), der für seine Performance in "Can You Ever Forgive Me?" den Spirit Award als "Bester Nebendarsteller" bekommen hat und im Oscar-Rennern ist. Der Streifen, in dem Melissa McCarthy (48) die Hauptrolle spielt, wurde zudem für das beste Drehbuch ausgezeichnet.

Auch "Roma" von Regisseur Alfonso Cuarón (57) kann einen weiteren Preis einsacken. Das Schwarz-Weiß-Drama erhielt die Auszeichnung als "Bester internationaler Film". Mit jeweils zehn Nominierungen gehen "Roma" und "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" als Favoriten in die 91. Oscar-Verleihung, die am 24. Februar in Los Angeles stattfindet.