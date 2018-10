Es war ein packendes Finale in der diesjährigen Staffel der ProSieben-Show "Global Gladiators". Am Ende setzte sich Lucas Cordalis (51) nach zahlreichen harten und anstrengenden Challenges gegen seine Kontrahenten durch und holte den Titel denkbar knapp in der allerletzten Prüfung gegen Miriam Höller (31). Kurz vor dem Finale kam es allerdings zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit am Telefon mit Ehefrau Daniela Katzenberger (32).

Challenge Schiffbruch

Schiffbruch bei "Global Gladiators": In der sechsten und letzten Folge mussten sich die Gladiatoren zunächst in der ersten Challenge am Strand ein eigenes Floß bauen - und damit so schnell wie möglich zu einem Longtail-Boot aufs offene Meer hinausfahren. Jeder auf sich allein gestellt. Nur die drei schnellsten waren anschließend weiter im Rennen um den Sieg der diesjährigen Staffel. Lucas zog dabei locker allen seinen Kontrahenten davon. Zwar setzte er sein Floß erst nach Ben (37) und Joey Heindle (25) in See, doch beim Paddeln erwies er sich als unbezwingbar.

Als zweite erreichte Miriam das Ziel. Joey erlitt auf hoher See eine Art Nervenzusammenbruch, konnte allerdings trotz Tränen in den Augen und völlig abgekämpft als Dritter das Ziel erreichen. Für Sabrina Setlur (44) und Ben, dessen Boot sich nicht als seetauglich erwies, war die Reise bei "Global Gladiator" allerdings vorzeitig beendet. Sie durften nicht wieder zum Container zurückkehren und mussten sofort die Heimreise antreten.

"Challenge Survival of the Fittest"

Die drei Sieger wurden anschließend zum Vorab-Finale getrennt voneinander im Dschungel ausgesetzt. Nach einer Nacht im selbstgebauten Lager mussten sie einen bestimmten Strandabschnitt erreichen, vor dem erneut ein Boot auf die Teilnehmer wartete. Die beiden schnellsten standen endgültig im Finale. Trotz lädiertem Fuß übertraf Miriam ihre beiden Kontrahenten und erreichte als erste das Ziel. Joey und Lucas, die sich zufällig im Dschungel trafen, trauten ihren Augen nicht, als sie das Meer erreichten und auf dem Boot bereits die Siegerin Miriam erspähten. Aus den Gefährten wurden somit plötzlich Kontrahenten. Im Schwimmduell setzte sich Lucas locker durch, wonach für Joey die Show beendet war.

Telefon-GAU mit Daniela Katzenberger

Kurz vor dem Finale durfte Lucas noch einmal ein Telefonat führen. Natürlich wählte er sofort die Nummer seiner Ehefrau Daniela Katzenberger (32). Im Video-Chat wünschte die ihm zunächst viel Glück fürs Finale, bevor sie merkte, dass die Kameras mitliefen und es sich nicht um ein Vier-Augen-Gespräch handelte. "Läuft da gerade keine Kamera?", fragte sie ihren Mann plötzlich etwas brüskiert. Der antwortete: "Hier sind 25 Kameras." Nicht gerade zur Begeisterung der Katze.

"Schatz, das musst du mir sagen, wenn da 'ne Kamera läuft", fauchte diese, bevor die Verbindung zusammenbrach und nicht mehr wieder hergestellt werden konnte - zumindest nicht sichtbar bei "Global Gladiators". Hat sie etwa einfach aufgelegt? "Daniela ist schon ein Mensch mit viel Temperament, der mal laut wird", versucht Lucas im anschließenden Interview die Situation zu erklären, "mein Leben ist auch nicht immer unbedingt einfach, meine Frau ist auch nicht unbedingt der einfachste Mensch."

Das große Finale zwischen Lucas und Miriam

Im großen Finale mussten Miriam und Lucas abschließend ein Netz, welches über das Meer gespannt wurde, erklimmen. Schnell erkletterte sich Lucas einen kleinen Vorteil, konnte Miriam aber nicht entscheidend auf Distanz halten. Oben angekommen musste Lucas an einem Seil sich zu einem Sack schwingen. Im zweiten Versuch, und nur wenige Sekunden vor Miriam, konnte er den Sack erreichen und sicherte sich so den Titel "Global Gladiator 2018".