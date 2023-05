Lord of the Lost belegten den letzten Platz beim Eurovision Song Contest.

Das vergangene Wochenende hat mich verwirrt. Es bleiben Fragen offen. Warum hört Peter Urban als Kommentator beim ESC auf? Er ist doch noch gut beisammen! Peter, wir kennen uns ein wenig. Ich hab' Dir schon im Radio zugehört, als ich noch Wolle aus meinem Teddy gezupft habe. Du musst weitermachen! Als eine Art Joe Biden im Unterhaltungs-TV. Ohne Dich geht es nicht. Wir kennen das Phänomen, wenn ein großer Filmstar plötzlich in einem neuen Streifen eine andere Synchronstimme hat. Wir fremdeln dann und steigen aus. Dass wir Deine unfassbar großartige Stimme und Deine trocken-witzigen Kommentare nun nicht mehr hören sollen – also das ist die wahre ESC-Katastrophe. Und nicht, dass die nervige Band „Lord of the Lost“ abgeschmiert ist.