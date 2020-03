"Ein Model ohne Job, ist kein Model", stellt Heidi Klum (46) gleich zu Beginn der Sendung klar. In dieser Woche will sie sehen, wie konkurrenzfähig die Kandidatinnen in der echten Welt sind. Um das zu beweisen, müssen die Mädchen gleich sechs Castings meistern. Neben einer Beauty-Kampagne für die Haarprodukt-Marke got2b stehen Auftritte bei der Berliner Fashion Week in Aussicht, in den Modenschauen von Marcel Ostertag, Anja Gockel, Killian Kerner, Levis und Wolfgang Joop.

Vor allem Anastasia (20) kommt bei den Kunden super an. "Interessanter Look, interessanter Walk", findet beispielsweise Marcel Ostertag und bucht die Berlinerin direkt. Auch beim Casting für Anja Gockel kann die 20-Jährige mit dem schwarzen Bob die Konkurrenz hinter sich lassen. "Die anderen sind nett, aber nett ist auch der Metzger an der Ecke", begründet die Designerin ihre Entscheidung.

Diese Kandidatin verlässt "GNTM" freiwillig

Viel Kritik hagelt es für Johanna (20). Immer wieder scheitert das Nachwuchs-Curvy-Model wegen seiner mangelnden Ausstrahlung und schwachem Walk. Am Ende hat die Paketbotin aus dem baden-württembergischen Remseck aber doch noch Grund zur Freude: Mit ihrer bodenständigen, natürlichen Art kann sie die Jeans-Marke Levis von sich überzeugen. Der zunehmende Druck setzt den Mädchen zu; selbst der sonst so selbstbewussten Lijana (23) kommen Zweifel. "Im Endeffekt reicht's halt nicht", schluchzt sie in die Kamera. Am Ende ergattert sie jedoch einen Platz in der Show von Killian Kerner.

Unterdessen vergeht Mareike (24) die Lust auf eine Karriere auf dem Laufsteg oder vor der Kamera. "Das ist nicht mein Ding", erklärt das Mädchen mit den vielen Tattoos. Kurzerhand fasst sie den Entschluss, die Show zu verlassen. Sie habe Heimweh nach ihrem Freund und ihrer Familie. "Ich merke, wie mich das emotional fertig macht". Somit wird die Zahl der Kandidatinnen mit dieser Folge von 15 auf 13 reduziert, denn nur weil Mareike freiwillig aussteigt, heißt das nicht, dass Klum und die Jury nicht noch jemanden heimschicken.

Wen es in dieser Woche trifft, berät Klum mit Catwalk-Trainerin Nikeata Thompson (39) und dem britischen Designer Christian Cowan, der schon Stars wie Jennifer Lopez (50, "Manhattan Queen") und Cardi B (27) ausgestattet hat und dessen Kleider die Kandidatinnen in einer privaten Modenschau vorführen. Nicht alle zeigen sich dabei von ihrer besten Seite: Julia F. (20) zupft immer wieder an ihrem Kleid, einem pinken Mini mit Puffärmeln - für den Designer eine Katastrophe, wie Thompson später anmerkt. Damit ist das Schicksal der kahlköpfigen Schweinfurterin besiegelt; sie muss in dieser Woche ihre Koffer packen.