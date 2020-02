Nach über einem Monat geht es für die Nachwuchsmodels endlich nach Los Angeles - doch die Freude der Mädchen wird sogleich getrübt. Nicht nur wartet auf sie "nur" ein Loft statt der heißgeliebten Model-Villa, auch müssen sie das große Umstyling überstehen. Während in den vergangenen Staffeln die Tränen auf dem Friseurstuhl flossen, sorgt dieses Jahr ein Shooting und eine abwesende Heidi Klum (46) für traurige Gesichter.

Nicht in den Hollywood Hills, sondern vor einer Lagerhalle Downtown macht der "GNTM"-Bus für die angereisten Models Halt. Drinnen wartet ein schickes Model-Loft auf die Kandidatinnen. Während sich Mareike (24) über das Zuhause der etwas anderen Art freut, trauern andere Mädchen der Vorstellung einer luxuriösen Villa hinterher. "Ich heule, wenn wir keine Villa bekommen", stellt Tamara (19) klar.

Den Models bleibt keine Zeit, sich über Probleme wie eine gemeinsame Schlafenszeit im Bettenlager oder lautstarke Mädchen auf engstem Raum Gedanken zu machen - das mit Spannung und Furcht erwartete Umstyling steht an. "Mein Lieblingstag", freut sich Heidi Klum - und auch die Mädchen bleiben, anders als in vielen Staffeln zuvor, eher gelassen und begeben sich ohne Murren in die Hände der Starfriseure Lorenzo, Karen, Damian und Tracey.

Anastasia "Nastya" (20) durchlebt die größte Veränderung: Sie muss sich von ihren langen Haaren verabschieden. "Ich liebe mutige Mädchen", freut sich die Modelmama. Wenige Minuten später hat Anastasia ihren Zopf in der Hand - das Nachwuchsmodel bleibt anfangs stark, doch dann setzt die Stylistin ihre Schere zu einem Pony an. "Nastya" kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Vor dem Spiegel ist die frischgebackene Bob-Trägerin wieder frohen Mutes: "Das sieht cool aus."

Julia F. (20), die aufgrund einer Autoimmunkrankheit keine Haare am Körper hat, bekommt gleich mehrere Optionen aufgetischt: Das Model probiert verschiedene Perücken aus und entscheidet sich für zwei Optionen in Blond und Braun. Sie freue sich, in andere Rollen zu schlüpfen und ihre Looks zu wechseln. "Ich sehe aus wie eine Meerjungfrau", ist Julia P. (17) begeistert von ihren Extensions, Mareike freut sich über etwas frische Farbe - und dass Klum "sie so liebt, wie sie ist."

Heidi Klum ist zu Scherzen aufgelegt

Tamara kann sich als Look-Veränderung nur einen Long Bob vorstellen. Klum würde sich einen schwarzen Bob oder Pixiecut wünschen - oder doch nicht. Das blonde Nachwuchsmodel muss sich doch nur von ein paar Spitzen verabschieden. Auch bei Cassandra (27) erlaubt sich Klum einen kleinen Spaß - und rückt mit einem Rasierer an, der am Ende doch aus bleibt.

Es ziept, es brennt, es juckt: Einige der Mädchen leiden unter den haarigen Torturen. Auch Lucy (21), die "im Herzen eine Blondine" ist, muss lange Platz nehmen und bekommt Extensions, einen Pony und eine hellere Haarfarbe verpasst. Vor dem Spiegel verstummt sie. "Das war viel zu viel auf einmal", erklärt sie. Der Gelbstich in ihren Haaren macht Lucy Sorgen, ihrem Freund präsentiert sie sich im Skype-Gespräch nur mit Mütze.

Ehrliche Worte treffen auf Unsicherheit

Den Mädchen bleibt keine Zeit, sich an ihren neuen Look zu gewöhnen, denn das wichtige Setcard-Shooting steht an: Christian Anwander, zum siebten Mal bei "GNTM" dabei und für seine harte Kritik bekannt, rückt die Models ins rechte Licht - für eine Reihe an Fotos, aber auch für ein Kurzvideo, in dem die Models ihre Charakterzüge erklären sollen. Lucy fühlt sich weiterhin nicht wohl in ihrer Haut, doch die Modelmama kann sie schlussendlich überzeugen, dass "die Haare auf Fotos gut aussehen. Das Selbstbewusstsein ist wieder gestiegen", so Lucy. Dass Lucy zu ihrem Dasein als Transgender-Model steht, überzeugt dann auch den Fotografen.

Auch andere Models können mit kreativen Sätzen punkten. Klum freut sich über ihre vielen "Mädchen mit Köpfchen" in diesem Jahr, Julia P. verpasst sie dann noch ein besonderes Kompliment: "Auf dem Foto sieht sie aus wie die junge Claudia Schiffer". Doch nicht alle können vollends brillieren: Die sonst so taffe Tamara hat Probleme, sich ihre wenige Erfahrung und die Nervosität nicht ansehen zu lassen, die Tränen lassen nicht lange auf sich warten.

Zwischen Maribel (19) und dem Fotografen fehlt die Harmonie: Anwander findet die Posen und die Video-Aufsage zu "fake" und "aufgesetzt". Cassandra (27) steht ihre Schüchternheit im Weg, der Fotograf findet es "zu langweilig". Marie (19) posiert vor der Kamera "wie ein Püppchen", das Nachwuchsmodel reagiert ebenfalls mit Tränen auf die Kritik.

Premiere in 15 Staffeln "GNTM"

Wer kann sich am Ende durchsetzen? Am Venice Beach findet der Entscheidungswalk statt - allerdings ohne Heidi Klum. Erstmals in 15 Jahren "GNTM" muss die Modelmama der Entscheidung fernbleiben, sie hatte sich einen Parasiten eingefangen. Christian Anwander beurteilt die Models als knallharte One-Man-Jury. Maribel, Cassandra, Marie, Tamara und Johanna stehen am Ende in der großen Entscheidung - Anwander will sie jedoch nicht treffen. In der kommenden Woche müssen die Kandidatinnen jedoch ins Shoot-Out und mit Krabbeltieren vor der Kamera posieren.