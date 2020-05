Beim diesjährigen Finale der Castingshow "Germany's next Topmodel" (21. Mai, ab 20:15 Uhr, ProSieben) läuft einiges anders als sonst. So ist Model-Mama Heidi Klum (46) nicht vor Ort bei der großen Live-Show in Berlin anwesend, sondern befindet sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie in Los Angeles. Sie wird aber live aus den USA zugeschaltet. Kurz vor dem Finale meldet sie sich noch einmal via Instagram zu Wort. "Ich mache mich nur eben noch fertig", schreibt sie unter anderem zu einem Video, das im Schnelldurchlauf ihre Beauty-Routine für die Show zeigt. Klum kümmert sich demnach selbst um ihre Frisur und das Make-up. Sie trägt ein trägerloses Glitzer-Outfit in Orange.

Im Finale der 15. Jubiläumsstaffel heißt es Deutschland vs. Österreich. Jacky (21, Rheingau-Taunus) und Lijana (24, Kassel) treffen auf Maureen (20, Wien) und Sarah P. (20, Vorau in der Steiermark). Die Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" bekommt eine Siegerprämie von 100.000 Euro, einen Vertrag mit der Agentur ONEeins fab und ziert das Cover der deutschen "Harper's Bazaar".