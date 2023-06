von Laura Stunz Am 15. Juni kürt Heidi Klum die 18. Siegerin von "Germany's Next Topmodel". Hier finden Sie alle Informationen zum großen Finale 2023 inklusive Finalistinnen, Gästeliste und Programm.

Nach 17 Wochen voller Challenges, Fotoshootings und Catwalks dürfen in diesem Jahr fünf Teilnehmerinnen im großen "Germany's Next Topmodel"-Finale der 18. Staffel um den Sieg kämpfen.

Finalistinnen so divers wie noch nie

Neben Überfliegerin Selma konnten sich Studentin Olivia und Einzelhandelskauffrau Somajia, Curvy-Model Vivien und Best-Ager Nicole gegen 30 weitere Mitstreiterinnen durchsetzen und Jurorin Heidi Klum von ihrem Modelpotenzial sowie ihrer Persönlichkeit überzeugen. Damit sind die Finalistinnen in diesem Jahr so divers wie noch nie. Wer Nachfolgerin von Vorjahres-Siegerin Lou-Anne wird, entscheidet Klum dann am Donnerstagabend im Finale, das in den MMC-Studios im Kölner Stadtteil Ossendorf stattfinden wird.

Anders als in vielen Jahren zuvor findet das Finale nur im kleinen Kreis statt. Es gibt keine Karten zum Verkauf, nur Familien und Freunde der GNTM-Kandidatinnen sowie ausgewählte Gäste sind zum Event eingeladen. Günther Klum kritisierte dies erst kürzlich in einem Video auf seiner Webseite. Dass das Finale mittlerweile so "unpersönlich" sei, wäre nicht das, was "Germany's Next Topmodel" eigentlich ausmache.

Jennifer Lawrence, Jean Paul Gaultier und die Scorpions

Ausgleichen möchte der Sender das offensichtlich mit der Gästeliste, die genauso lang wie bunt ist. Starten soll das Finale mit der Grand Show "Falling – In Love" des Berliner Künstler-Ensembles des Friedrichstadt-Palasts. Laut ProSieben soll es ein "buntes, leuchtendes und spektakuläres Opening" werden, für die der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier die Kostüme kuratiert hat.

Auf Instagram kündigte der Sender zudem weitere Gäste an, die am Donnerstagabend in Köln dabei sein werden. Neben Gaultier stehen Designer Christian Cowan, Heidi Klums Tochter Leni, Choreograf Majnoon und Publikumsliebling Thomas Hayo auf der Gästeliste. Der prominenteste Gast wird sicherlich Hollywood-Star Jennifer Lawrence sein. Am 22. Juni kommt die Komödie "No Hard Feelings" mit ihr in der Hauptrolle hierzulande in die Kinos.

Als Acts treten zudem ESC-Gewinnerin Loreen, "Unholy"-Sängerin Kim Petras sowie die Band Scorpions auf. Weitere Special-Guests sind ebenfalls angekündigt, sollen aber eine Überraschung bleiben.

"Germany's Next Topmodel"-Finale: Cassy übernimmt Backstage-Moderation

Die Backstage-Moderation übernimmt Kandidatin Cassy. Die 23 Jahre alte Tänzerin aus Hamburg flog in Folge 11 der aktuellen Staffel zusammen mit Best-Ager-Model Marielena raus.

Das Finale der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" läuft am 15. Juni um 20.15 Uhr auf "ProSieben" und auf "Joyn" im Live-Stream.