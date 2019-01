Die erste große Preisverleihung des Jahres 2019 hat keinen deutschen Gewinner hervorgebracht. Der deutsche Film "Werk ohne Autor" von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck (45, "Das Leben der Anderen") musste sich in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" dem Drama "Roma" aus Mexiko geschlagen geben. Regisseur Alfonso Cuarón (57) konnte zudem den Golden Globe für die "Beste Regie" mit nach Hause nehmen.

Auch Schauspieler Daniel Brühl (40, "Rush - Alles für den Sieg"), der in der Kategeorie "Bester Hauptdarsteller - Mini-Serie oder TV-Film" für seine Performance in "The Alienist - Die Einkreisung" nominiert war, ging leer aus. Die Auszeichnung erhielt der ehemalige "Glee"-Star Darren Criss (31), der wie bereits im Herbst 2018 bei den Emmys für seine Rolle in der Serie "American Crime Story: Der Mord an Gianni Versace" ausgezeichnet wurde.