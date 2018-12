Die Nominierten aus insgesamt 25 Film- und Fernseh-Kategorien der kommenden Golden Globe Awards stehen fest. Ein Großteil der ausgewählten Werke und Schauspieler, die unter anderem von Christian Slater und Danai Gurira verlesen wurden, sorgten für wenig Überraschung, galten sie schon im Vorfeld der Bekanntgabe als Favoriten. Mit insgesamt den meisten Nominierungen (sechs) kann sich "Vice" als Top-Kandidat bei der Verleihung am 6. Januar 2019 wähnen.

Diese Schauspieler sind nominiert

Bei den Schauspielern stellt sich im Gegensatz zu den Oscars immer die Frage, ob man in die "Drama"- oder "Komödie und Musical"-Kategorie fällt. Als "Bester Hauptdarsteller - Drama" sind Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate"), Lucas Hedges ("Boy Erased"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") sowie Denzel Washingtons Sohn John David Washington ("BlackKklansman") nominiert.

Bei "Komödie oder Musical" können sich derweil Christian Bale ("Vice"), Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns"), Viggo Mortensen ("Green Book"), Robert Redford ("The Old Man & The Gun") sowie John C. Reilly ("Stan & Ollie") Hoffnungen machen.

Bei den Schauspielerinnen stehen Lady Gaga ("A Star Is Born"), Glenn Close ("The Wife"), Nicole Kidman ("The Destroyer"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me") sowie Rosamund Pike ("A Private War") in Konkurrenz um den Titel "Beste Schauspielerin - Drama".

Bei "Beste Schauspielerin - Komödie oder Musical" sind es die Kolleginnen Emily Blunt ("Mary Poppins Returns"), Olivia Colman ("The Favourite"), Elsie Fisher ("Eighth Grade"), Charlize Theron ("Tully"), Constance Wu ("Crazy Rich Asians").

Und schließlich noch die "Besten Nebendarsteller". Bei den Herren sind Mahershala Ali ("Green Book"), Timothée Chalamet ("Beautiful Boy"), Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") und Sam Rockwell ("Vice"). Bei den Frauen sind es Amy Adams ("Vice"), Claire Foy ("Aufbruch zum Mond"), Regina King ("If Beale Street Could Talk") Emma Stone und Rachel Weisz (jeweils für "The Favourite").

Film-Auszeichnungen

Auch bei den Filmen an sich wird bei den Globes in diese beiden Kategorien unterschieden. Die fünf nominierten Drama-Werke sind: "A Star Is Born", "If Beale Street Could Talk", "Black Panther", "BlacKkKlansman" sowie "Bohemian Rhapsody". Wie in den anderen Kategorien fällt auf, dass Damien Chazelles "Aufbruch zum Mond" bislang komplett übergangen wurde. Die "Besten Filme - Komödie oder Musical" sind: "Crazy Rich Asians", "The Favourite", "Green Book", "Mary Poppins Returns" und "Vice".

Auch als Regisseur von "A Star Is Born" darf Bradley Cooper auf einen Golden Globe hoffen. Neben ihm sind noch Alfonso Cuarón ("Roma"), Peter Farrelly ("Green Book"), Spike Lee ("BlacKkKlansman") und Adam McKay ("Vice") bei den Filmemachern nominiert.

Für das "Beste Drebuch" sind "Roma", "The Favourite", "Vice", "Green Bock" sowie "If Beale Street Could Talk" im Rennen. Und auch Deutschland kann sich Hoffnungen machen: Florian Henckel von Donnersmarcks Film "Werk ohne Autor" ist bei den fremdsprachigen Filmen nominiert. Beim "Besten Animationsfilm" balgen sich derweil "Die Unglaublichen 2" mit "Mirai", "Isle of Dogs", Ralph reichts 2" sowie "Spider-Man: Into the Spiderverse".

Das sind die Nominierten im Serienfach

Ebenfalls im Gegensatz zu den Oscars werden bei den Golden Globes auch Serien und TV-Produktionen gewürdigt. Hier gehen im kommenden Jahr "Barry", The Good Place", "Kidding", "The Kominsky Method" sowie "The Marvelous Mrs. Maisel" ins Rennen.

Nominiert sind zudem Kristen Bell ("The Good Place"), Candice Bergen ("Murphy Brown"), Alison Brie ("GLOW"), Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") und Debra Messing ("Will & Grace"). Ihre männlichen Pendants sind Sacha Baron Cohen ("Who Is America"), Jim Carrey ("Kidding"), Michael Douglas ("The Kominsky Method"), Donald Glover ("Atlanta") und Bill Hader ("Barry").