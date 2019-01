Die Nominierungen für die Goldene Himbeere ("Razzie") stehen fest. Mit den Anti-Oscars sollen "die schlechtesten Filme des Jahres 2018" bedacht werden. Die Awards werden traditionell am Abend vor der Oscar-Verleihung vergeben, die in diesem Jahr am 24. Februar über die Bühne geht. Zahlreiche Hollywood-Stars sind wieder für den Negativ-Filmpreis nominiert, wie auf dem YouTube-Kanal "Razzie Channel" zu sehen ist.

Zu den diesjährigen Nominierten für den schlechtesten Film gehören unter anderem "Gotti" mit John Travolta (64) von Regisseur Kevin Connolly (44), "The Happytime Murders" von Brian Henson (55) mit Melissa McCarthy (48) oder "Winchester", ein Thriller mit Helen Mirren (73). Auch die Komödie "Holmes & Watson", in der Will Ferrell (51) zu sehen ist, steht auf der Liste.

Die schlechtesten Schauspieler des Jahres

Als Kandidaten für die schlechtesten Schauspieler des Jahres gehen demnach Travolta (für "Gotti") oder Melissa McCarthy (für "The Happytime Murders") ins Rennen. Nominiert ist zudem Bruce Willis (63) für "Death Wish" oder Jennifer Garner (46) für den Streifen "Peppermint".

Hochkarätige Konkurrenz bekommen sie von US-Präsident Donald Trump (72) und First Lady Melania Trump (48). Das Paar wurde in den Kategorien schlechtester Hauptdarsteller beziehungsweise schlechteste Nebendarstellerin im Film "Fahrenheit 11/9" über die Präsidentschaftswahlen 2016 nominiert. Trump wurde zusätzlich für seine Auftritte in dem Dokumentarfilm "Death of a Nation" mit einer Nominierung bedacht.

Mit jeweils sechs Nominierungen gehen die Filme "Holmes und Watson" und "Gotti" als "Favoriten" ins Rennen um die Anti-Oscars.

Sandra Bullock schrieb Geschichte

Verliehen werden die Razzies seit 1980. Häufig wird der Preis ignoriert, doch einige Hollywood-Stars nahmen das saure Früchtchen auch schon persönlich entgegen: 2010 zum Beispiel Sandra Bullock (54) für "Verrückt nach Steve". Im selben Jahr wurde sie auch für "Blind Side - Die große Chance" mit dem Oscar ausgezeichnet...