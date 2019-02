US-Präsident Donald Trump (72) mischt einen Tag vor den Oscars die Filmwelt auf. Traditionell werden am Tag vor der Gala zum wohl wichtigsten Filmpreis der Welt die Goldenen Himbeeren verliehen, die Spottpreise. Trump hat sich gleich in zwei Kategorien durchgesetzt: Als "Schlechtester Schauspieler" für seine unfreiwilligen Auftritte in den Dokumentationen "Fahrenheit 11/9" und "Death of a Nation" sowie als "Schlechtestes Leinwandpaar" in beiden Dokus - mit seiner eigenen Belanglosigkeit. Nicht nur Trump kann sich "freuen".

Melissa McCarthy wird erlöst

Als "Schlechtester Film" ist "Holmes & Watson" mit Will Ferrell (51) und John C. Reilly (53) in den Hauptrollen ausgezeichnet worden. John C. Reilly ist zudem der "Schlechteste Nebendarsteller". Der Streifen hat mit Etan Cohen (44) die "Schlechteste Regie" und ist das "Schlechteste Remake, Rip-off oder Sequel". Das "Schlechteste Drehbuch" stammt von "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust". Die "Schlechteste Nebendarstellerin" ist Kellyanne Conway (52), Donald Trumps Wahlkampfmanagerin, in "Fahrenheit 11/9".

Schauspielerin Melissa McCarthy (48) erhält die Goldene Himbeere als "Schlechteste Schauspielerin" für "The Happytime Murders" und "How To Party With Mom". Allerdings bekommt sie auch den Himbeeren-Erlöser-Preis - weil sie für ihre Performance in "Can You Ever Forgive Me?" 2019 als "Beste Hauptdarstellerin" für einen Oscar nominiert ist.