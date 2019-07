Von 2007 bis 2012 begeisterte "Gossip Girl" mit Blake Lively (31) alias Serena van der Woodsen, Leighton Meester (33) alias Blair Waldorf, Penn Badgley (32) alias Dan Humphrey, Chace Crawford (34) alias Nate Archibald und Ed Westwick (32) alias Chuck Bass die Teenie-Zuschauer. Jüngst hat der Streamingdienst HBO Max eine Neuauflage der Serie angekündigt und Fans fragen sich seither, ob die Original-Charaktere zurückkehren werden. Der ausführende Produzent und damalige "Gossip Girl"-Schöpfer, Josh Schwartz (42), hat in einem Interview mit mehreren US-Medien nun Hoffnung geschürt: Den Original-Stars der Serie stünden alle Türen für ein Comeback offen.

"Gossip Girl" 2.0: Darum geht's

"Wir haben sie alle kontaktiert und ihnen von der Neuauflage erzählt. Wir würden uns freuen, wenn sie ein Teil davon werden wollen", sagte Schwartz einer Gruppe von Reportern am Freitag auf der Television Critics Association Summer Press Tour in Beverly Hills. Schwartz stellte jedoch klar, dass die Macher der Neuauflage die Produktion nicht von Zu- oder Absagen der Original-Stars abhängig machen wollen. "Sie spielten ihre Figuren sechs Jahre lang, wenn sie damit abgeschlossen haben, respektieren wir das." Deshalb wird das Reboot die Original-Charaktere auch nicht mehr in den Mittelpunkt stellen.

"Acht Jahre nach dem Erlöschen der ursprünglichen Website wird eine neue Generation von Teenagern der New Yorker Privatschule in die soziale Überwachung von Gossip Girl eingeführt", geht aus einer offiziellen Beschreibung der neuen Produktion hervor. "Wir fanden die Idee interessant, dass wir mittlerweile alle Gossip Girl sind und wir für unseren eigenen Social-Media-Überwachungsstaat verantwortlich sind", erklärte Schwartz am Freitag dazu. Der Produzent schloss zudem aus, dass die neuen Rollen auf den Original-Figuren basieren oder gar mit ihnen verwandet seien.

"Gossip Girl" wurde von 2007 bis 2012 produziert. Es gibt sechs Staffeln mit 121 Episoden. Für das Reboot kehren neben Schwartz auch Produzentin Stephanie Savage und Drehbuchautor Josh Safran zurück. Das neue "Gossip Girl" ist nicht die einzige Show, die exklusiv für HBO Max produziert wird. Bei dem Dienst werden unter anderem auch "Dune: The Sisterhood", "Tokyo Vice" mit Ansel Elgort (25) sowie "The Flight Attendant" mit Kaley Cuoco (33) zum Abruf bereitstehen. Der Streamingdienst soll im Frühjahr 2020 in den USA an den Start gehen.