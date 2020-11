Beyoncé hat mit insgesamt neun Nominierungen die besten Chancen, bei den Grammy Awards 2021 groß abzusahnen.

Die Nominierungen für die 63. Grammy Awards sind verkündet worden. Sängerin Beyoncé (39) führt die Liste mit neun Nominierungen an. Überraschend, denn Beyoncé hat in dem für die Preisverleihung relevanten Zeitraum nicht mal ein ganzes Album veröffentlicht. Der einzige Song, der in diesen Zeitraum fällt und den Beyoncé als Solo-Künstlerin veröffentlicht hatte, war sie Single "Black Parade". Der Song wurde vier Mal nominiert ("Record Of The Year", "Song Of The Year", "Best R&B Performance" und "Best R&B Song"). Außerdem war Beyoncé auf dem Song "Savage" von Rapperin Megan Thee Stallion (25) zu hören, der auf drei Preise hoffen kann. Zudem wurde Beyoncé für das Musikvideo von "Brown Skin Girl" und den Song "Black Is King" nominiert - beides Stücke, die sie zum Remake des Disney-Klassikers "König der Löwen" (2019) beigesteuert hat.

Über je sechs Nennungen können sich Pop-Star Taylor Swift (30, "Cardigan"), Rapper Roddy Ricch (22) und die britische Sängerin Dua Lipa (25, "Don't Start Now") freuen. Vorjahres-Abräumerin Billie Eilish (18) geht ebenso wie Justin Bieber (26) mit vier Nominierungen ins Rennen.

Wer kann in den Königskategorien absahnen?

In der Kategorie "Best Pop Solo Performance" buhlen etablierte Größen wie Billie Eilish ("Don't Start Now"), Justin Bieber ("Yummy"), Dua Lipa ("Everything I Wanted"), Taylor Swift ("Cardigan") und Harry Styles ("Watermelon Sugar") mit Newcomer Doja Cat ("Say So") um einen Preis.

Dua Lipa ("Un Dia (One Day)"), Justin Bieber ("Intentions") und Taylor Swift ("Exile") sind mit ihren Kollaborationen ebenfalls in der Kategorie "Best Pop Duo/Group Performance" vertreten. Dort bekommen sie es unter anderem mit Lady Gaga und Ariana Grande und ihrem Song "Rain on Me" zu tun.

Chancen auf die Auszeichnung als "Record of the Year" haben: "Black Parade" von Beyoncé, "Colors" von Black Pumas, "Rockstar" von DaBaby und Roddy Ricch, "Say So" von Doja Cat, "Everything I Wanted" von Billie Eilish, "Don't Start Now" von Dua Lipa, "Circles" von Post Malone und "Savage" von Megan Thee Stallion gemeinsam mit Beyoncé.

In der Kategorie "Album of the Year" sind nominiert: "Chilombo" von Jhené Aiko, "Black Pumas (Deluxe Edition)" von Black Pumas, "Everyday Life" von Coldplay, "Djesse Vol.3" von Jacob Collier, "Women in Music Pt. III" von HAIM, "Future Nostalgia" von Dua Lipa, "Hollywood's Bleeding" von Post Malone und "Folklore" von Taylor Swift.

Als "Song of the Year" kann gekrönt werden: "Black Parade, von Beyoncé, "The Box, von Roddy Ricch, "Cardigan, von Taylor Swift, "Circles, von Post Malone, "Don't Start Now, von Dua Lipa, "Everything I Wanted, von Billie Eilish, "I Can't Breathe, von H.E.R. und "If the World Was Ending, von JP Saxe und Julia Michaels.

In der Kategorie "Best New Artist" gehen Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada und Megan Thee Stallion an den Start.

Die Grammys werden wie geplant am 31. Januar 2021 verliehen. Moderiert wird die Gala vom südafrikanischen Comedian Trevor Noah (36).