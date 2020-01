Das Musiker-Paar Blake Shelton (43) und Gwen Stefani (50) wird gemeinsam bei der diesjährigen Verleihung der Grammy Awards am 26. Januar 2020 auf der Bühne stehen, wie der Country-Sänger via Instagram verkündete. Er postete ein Foto von sich selbst und kommentierte es mit den Worten: "Es gibt niemanden außer dir, Gwen Stefani, mit dem ich dieses Jahr die Grammy-Bühne teilen möchte!"

Die Sängerin teilte die freudige Nachricht ebenfalls auf ihrem Instagram-Account: "Nicht in meinen wildesten Träumen hätte ich mir das ausmalen können", schrieb sie dazu und setzte unter anderem den Hashtag "nobodybutyou". Das könnte ein Hinweis darauf sein, welches Lied die beiden zusammen singen werden. Denn auf Blake Sheltons neuem Album "Fully Loaded: God's Country" gibt es ein Duett des Pärchens, welches den Titel "Nobody But You" trägt. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Wer hat bei den Grammys die besten Chancen?

"Nobody But You" ist nicht ihr erstes Duett: 2016 veröffentlichten sie den gemeinsamen Song "Go Ahead and Break My Heart" und 2017 folgte das Weihnachts-Lied "You Make It Feel Like Christmas". Blake Shelton und Gwen Stefani lernten sich als Coaches bei der US-Version von "The Voice" kennen und sind seit 2015 ein Paar. Stefani war zuvor mit Gavin Rossdale (54) verheiratet, mit dem sie drei Söhne hat: Kingston (13), Zuma (11) und Apollo (5). Shelton war von 2011 bis 2015 in zweiter Ehe mit der Country-Kollegin Miranda Lambert (36) verheiratet.

Bei den Grammys 2020 könnten die Newcomer den alteingesessenen Musikstars die Show stehlen. Sängerin und Rapperin Lizzo (31, "Cuz I Love You") führt hat mit acht Nominierungen die meisten abgestaubt. Über je sechs Nennungen können sich Sängerin Billie Eilish (18, "Bad Guy") und Rapper Lil Nas X (20, "Rodeo") freuen. Sängerin Alicia Keys (38) wird wie bereits 2019 durch die Preisverleihung führen.