Während in Deutschland gerade die 14. Staffel von "Grey's Anatomy" zu Ende gegangen ist, läuft in den USA bereits die 15. Staffel. Und die hat eine echte Premiere zu bieten. Denn erstmals gibt es eine Romanze zwischen zwei männlichen Ärzten zu sehen. In der aktuellen Folge "Flowers Grow Out of My Grave" kommt es zum Kuss zwischen Assistenzarzt Levi Schmitt (Jake Borelli) und Neuzugang Dr. Nico Kim (Alex Landi). Die beiden waren bereits zuvor auf Flirtkurs gewesen. Schmitt hatte zuletzt eigentlich eine Schwäche für die inzwischen frisch verheiratete Dr. Jo Wilson (Camilla Luddington), die beiden landeten sogar einmal im Bett.

Die neue überraschende Liebe seines "Grey's Anatomy"-Charakters nutzte Schauspieler Jake Borelli (27) nun für eine ganz besondere Nachricht und outete sich auf Instagram öffentlich als schwul. "Als schwuler Mann war die Episode heute Abend etwas ganz Besonderes", schreibt Borelli zu seinem Instagram-Foto. "Das ist genau die Geschichte, die ich mir in meiner Kindheit als schwuler Junge in Ohio gewünscht habe." Es sei unglaublich, dass er seine Rolle Dr. Levi Schmitt auf dem Weg seiner sexuellen Selbstfindung in der aktuellen "Grey's Anatomy" Staffel begleiten dürfe, so Borelli. Er hoffe, dass Levis Mut nicht nur ihn, sondern auch andere schwule Männer inspirieren könne. Borelli bedankt sich außerdem bei den Menschen, die ihn über die Jahre unterstützt haben. "Ich kann euch nicht genug danken, ich liebe euch über alles."

Seit zehn Jahren wissen seine Freunde und Familie Bescheid

Seine Freunde und Familie wüssten seit zehn Jahren von seiner Homosexualität, erzählt Borelli nach der Ausstrahlung der Folge "ET Online". Jetzt, da er als "Grey's Anatomy"-Darsteller mehr Menschen erreichen könne, habe er sich für sein öffentliches Coming-out entschieden. Die Idee zu Schmitts Coming-out kam aber nicht von dem Schauspieler selbst. Showrunnerin Krista Vernoff (44) wollte für Borelli eine neue, aufregende Geschichte finden. "Jake ist ein wunderbarer Schauspieler und wir wollten immer mehr für ihn schreiben. Also haben wir überlegt, was mit ihm dieses Jahr passieren könnte, das anders ist", so Vernoff im Interview mit der US-Branchenseite "Entertainment Weekly".

Borelli ist der zweite Schauspieler der beliebten Krankenhausserie, der sich outet. 2009 entschied sich T.R. Knight (45) alias Dr. George O'Malley für sein Coming-out und verließ überraschend die Serie nach Staffel fünf.