Die beliebte Ärzteserie "Grey's Anatomy" kehrt ab dem heutigen 27. März (immer mittwochs, 20:15 Uhr, ProSieben) mit neuen Folgen ins deutsche Free-TV zurück. Die 15. Staffel hat TV-Geschichte geschrieben und den Folgen-Rekord von "Emergency Room - Die Notaufnahme" ("ER") eingestellt. "ER" hat aus 15 Staffeln 331 Episoden. Diese Anzahl hat "Grey's Anatomy" bereits Mitte der 15. Staffel erreicht, die als "Staffel der Liebe" angepriesen wird. Das erwartet Fans.

Achtung, die folgenden Passagen enthalten erhebliche Spoiler zu Handlungssträngen - wer diese nicht erfahren möchte, sollte nicht weiterlesen...

Meredith wird umgarnt

Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo) ist im 14. Staffelfinale von Dr. Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) geküsst worden. Wie in Trailern bereits zu sehen war, tauscht sie in Staffel 15 auch im Bett heiße Küsse mit ihm aus - allerdings nur im Traum. DeLuca wäre durchaus an mehr interessiert, allerdings scheint auch der Neue, Dr. Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack), Interesse an Dr. Grey zu haben. Nicht zu vergessen ihr Date mit "How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor (44). So viel sei verraten: Meredith Grey verschenkt ihr Herz, aber Komplikationen sind vorprogrammiert.

Die Baby-Bombe platzt

Dr. Teddy Altman (Kim Raver) ist zurück und schwanger - von Dr. Owen Hunt (Kevin McKidd). Der hat davon aber keine Ahnung und sich gerade wieder mit Dr. Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) zusammengerauft. Dr. Maggie Pierce (Kelly McCreary) erfährt als Erste von Teddys Schwangerschaft, kann aber das Geheimnis nicht allzu lange für sich behalten. Teddy lässt die Baby-Bombe schließlich platzen, im ungünstigsten Moment. Wie wird Owen reagieren? Wird das seine Beziehung zu Amelia belasten?

Stolpersteine für glückliche Paare

Dr. Maggie Pierce gerät nicht nur ins Baby-Drama um Teddy, Owen und Amelia. Sie hat selbst Beziehungsprobleme. Ihr Freund Dr. Jackson Avery (Jesse Williams) braucht nach dem Weggang von Ex-Frau Dr. April Kepner (Sarah Drew) eine Auszeit und lässt sie allein zurück. Hält ihre Liebe das aus?

Dem frisch verheirateten Ehepaar Karev, Alex (Justin Chambers) und Jo (Camilla Luddington), werden neue Stolpersteine in den Weg gelegt. Ist ihre Ehe nicht offiziell, da sie vergessen haben, den Papierkram auszufüllen? Alex wird außerdem zum neuen Chefarzt ernannt. Wird es den beiden gelingen, Berufliches und Privates strikt zu trennen?

Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson) hatte in Staffel 14 einen Herzinfarkt und muss nun kürzertreten. Allerdings belastet der neue Feuerwehr-Job von Ehemann Ben (Jason George) ihr Herz und ihre Ehe. Kann eine Beziehungspause ihre Liebe retten oder bedeutet sie deren Ende?

Neue Liebschaften und jede Menge Drama

Während einige alteingesessene Paare mit Problemen zu kämpfen haben, bringen neue Ärzte neuen Schwung in das Liebesleben am Grey Sloan Memorial Hospital. Allen voran der neue orthopädische Chirurg Dr. Nico Kim (Alex Landi), der homosexuell ist. Er weckt ungeahnte Gefühle in Dr. Levi Schmitt (Jake Borelli). Während Dr. Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack) mehr als einer Ärztin im Krankenhaus näherkommt, kann Dr. Tom Koracick (Greg Germann) das Herz einer Kollegin erweichen.

In Staffel 15 liegt definitiv Liebe in der Luft. Doch es wäre nicht "Grey's Anatomy", wenn neben der Liebe nicht auch Dramatisches zu erwarten wäre. Thatcher Grey (Jeff Perry) taucht erneut auf, der Vater von Meredith. Da dürften keine Augen trocken bleiben. Jo muss sich ebenfalls mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und in Episode sechs, "Tag der Toten", tauchen zahlreiche bekannte Gesichter auf. "Grey's Anatomy" ist eben immer für eine Überraschung gut.