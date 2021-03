Grund zur Vorfreude bei allen "Grey's Anatomy"-Fans: ProSieben zeigt die mit Spannung erwarteten neuen Folgen der 17. Staffel ab 28. April.

Tolle Nachrichten für alle "Grey's Anatomy"-Fans: Die 17. Staffel startet endlich auch im deutschen Fernsehen. ProSieben zeigt die neuen Folgen ab dem 28. April immer mittwochs zur Primetime. Jeweils eine Woche zuvor gehen sie zudem beim hauseigenen Streamingdienst Joyn online. Der Staffelauftakt hält direkt ein Highlight bereit - das unerwartete Wiedersehen mit einem der beliebtesten Charaktere der Erfolgsserie.

Staffel 17 beginnt mit einer Crossover-Folge von "Grey's Anatomy" und dem Spin-off "Seattle Firefighters", in der sich alles um das Leben der Männer und Frauen einer Feuerwache dreht. Darin löst eine Gruppe von Teenagern mitten in der Corona-Pandemie unabsichtlich einen schwerwiegenden Brand aus. ProSieben zeigt aus diesem Grund am Mittwoch (28. April) zunächst um 20:15 Uhr die erste Folge der vierten Staffel von "Seattle Firefighters". Direkt im Anschluss geht es um 21:15 Uhr mit "Grey's Anatomy" weiter. Ab dem darauffolgenden Mittwoch (5. Mai) ist die Sendereihenfolge der beiden US-Serien wieder umgekehrt.

Rückkehr des toten Dr. Derek Shepherd

Das Highlight der neuen "Grey's Anatomy"-Folgen dürfte der Gastauftritt von Patrick Dempsey (55, "Bridget Jones' Baby") werden. Der Schauspieler taucht in seiner Paraderolle des bei einem Autounfall verstorbenen Dr. Derek Shepherd alias "McDreamy" plötzlich wieder auf. In welcher Form und vor welchem Hintergrund, erfahren die Zuschauer am Ende der Auftakt-Doppelfolge, die in den USA bereits Mitte November des vergangenen Jahres über die Bildschirme flimmerte.