Ende September läuft die 15. Staffel von "Grey's Anatomy" in den USA an. Nachdem die Macher der beliebten Serie die neuen Folgen bereits als "Staffel der Liebe" deklariert haben, gibt es weitere Neuigkeiten: Alle Fans werden ein Comeback erleben! Jeff Perry (62) wird erneut als Thatcher Grey auftauchen, der Vater von Ellen Pompeo (48) alias Dr. Meredith Grey, wie "Entertainment Weekly" exklusiv erfahren haben will.

Wird ihr Verhältnis besser?

Weitere Details zur Rückkehr von Jeff Perry sind bisher nicht bekannt. Zuletzt war Thatcher Grey in der siebten Staffel zu sehen. Seitdem war der Schauspieler beschäftigt: Er spielte in der Serie "Scandal" sieben Staffeln lang als Cyrus Beene mit. Im April 2018 flimmerte jedoch die letzte Folge der Dramaserie über die US-Bildschirme.

Das Verhältnis von Meredith und ihrem Vater kann als schwierig bezeichnet werden. Doch vielleicht läuft es in Staffel 15 besser? In der "Staffel der Liebe" wird Meredith Grey sich wieder in die Dating-Welt stürzen. Seit dem Tod von Ehemann Derek (Patrick Dempsey) Ende der elften Staffel widmete sie sich hauptsächlich ihrer Karriere und ihren Kindern. Wie und in welcher Form Meredith auf die Pirsch gehen wird, ist noch unklar. Vielleicht sogar über eine Dating-App? Fans dürfen gespannt sein.