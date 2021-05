"Grey's Anatomy" kehrt mit einer 18. Staffel zurück. Das hat "ABC" an diesem Montag bekanntgegeben. Auch für das Spin-off geht es weiter.

"Grey's Anatomy" geht in eine 18. Staffel. Das hat der Sender "ABC" am Montag (10. Mai) unter anderem auf Twitter bekanntgegeben. Die Krankenhausserie mit Ellen Pompeo (51) alias Meredith Grey läuft derzeit in der 17. Staffel. Auch "Station 19", das Spin-off zur Serie, wird fortgesetzt und bekommt eine fünfte Staffel. Showrunnerin Krista Vernoff (47) bleibt den beiden Produktionen erhalten.

Wer kehrt zurück?

"Sich gegenseitig am Set zu schützen und gleichzeitig den Helden und Ersthelfern an vorderster Front Tribut zu zollen, war eine Herausforderung und ein Privileg", blickt Vernoff in einem Statement auf den Dreh von Staffel 17 unter Corona-Bedingungen zurück. "Wir sind sehr dankbar für die Gelegenheit, weitere Geschichten zu erzählen", erklärt sie abschließend. Neben Pompeo sollen laut "Variety" auch Chandra Wilson (51) und James Pickens Jr. (66) in der 18. Staffel dabei sein.

Achtung, Spoiler!

Die neuen Folgen der 17. Staffel laufen seit dem 28. April immer mittwochs bei ProSieben. In die Handlung wurde die Corona-Pandemie integriert. Meredith Grey kämpft gegen eine Covid-19-Erkrankung und sieht deshalb im Traum Menschen aus ihrer Vergangenheit. So kam es zu einigen Wiedersehen mit ehemaligen Darstellern.

Doch die 17. Staffel bringt auch Abschiede. Bei dem nächsten Serienaussteiger handelt es sich um Dr. Jackson Avery alias Jesse Williams (39). Zum letzten Mal wird er in der Episode "Tradition" zu sehen sein, die in den USA am 20. Mai über die Bildschirme flimmert.