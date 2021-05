Die Besetzung von Grey's Anatomy hat sich in den vergangenen Jahren deutlich geändert.

Wieder wird ein bekanntes Gesicht aus "Grey's Anatomy" künftig nicht mehr regelmäßig zu sehen sein. Als Gaststar soll er noch auftauchen.

Kürzlich wurde bekannt, dass die beliebte Arztserie "Grey's Anatomy" eine 18. Staffel bekommen wird. Nun ist allerdings auch klar, dass eine weitere Figur dann allerhöchstens noch vereinzelt zu sehen sein wird. Nachdem es in der Besetzung der Serie in den vergangenen Jahren zahlreiche Änderungen gegeben hat, wird ein weiterer Darsteller künftig nicht mehr Teil des Hauptcasts sein.

Achtung, Spoiler!

Greg Germann (63), der Dr. Thomas Koracick spielt, wird künftig höchstens ab und an noch zu sehen sein. Denn in der neuesten Folge, die am 20. Mai bei US-Sender ABC lief, verabschieden sich laut eines Berichts der Branchenwebsite "Deadline" gleich zwei Darsteller - Germann und Jesse Williams (39), dessen Aus immerhin bereits zuvor bekannt war.

"Greg Germann ist ein komödiantisches Genie und wir können uns glücklich schätzen, dass er seine Talente in den vergangenen Jahren in unsere Show gebracht hat", erklärt Showrunnerin Krista Vernoff (47). "Wir werden Greg im Arbeitsalltag schrecklich vermissen - aber wir planen, Tom Koracick wiederzusehen." Damit bestätigt Vernoff, dass Germann zumindest in Gastrollen wiederkehren soll.

Germann verkörperte den Charakter seit 2017. Er bezeichnet die Chance, "mit all den unglaublich talentierten Menschen", die an der Serie beteiligt sind, in den vergangenen Jahren zusammenzuarbeiten, als eine Ehre. Zudem bedankt sich der Schauspieler bei den zahlreichen Fans.