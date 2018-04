Die Ärzte-Serie "Grey's Anatomy" erfreut sich nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland größter Beliebtheit. Und Fans dürfen sich nun freuen: Das Krankenhaus-Drama bekommt eine 15. Staffel, wie der verantwortliche Sender ABC am Freitag laut "Variety" ankündigte.

"' Grey's Anatomy' hat einen besonderen Platz in meinem Herzen und Millionen von Zuschauern geht es genauso", sagte demnach Channing Dungey (49), die Präsidentin von ABC Entertainment. "Dank der treuen Fans, die von Anfang an auf dieser Reise dabei waren, und neuen Generationen von Zuschauern, die die Freude und das Drama des Grey Sloan Memorials für sich entdecken, ist die Show so stark wie eh und je."

"Grey's Anatomy" zieht mit "Emergency Room" gleich

Allzu überraschend kommt die Bestätigung einer weiteren Staffel nicht. Bereits im Januar unterschrieb Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (48, Dr. Meredith Grey) einen hochdotierten neuen Zweijahresvertrag, der die Schauspielerin auch bei einer möglichen 16. Staffel an Bord hält. Serien-Schöpferin Shonda Rhimes (48) bleibt der Serie trotz ihres neuen Vertrags mit Netflix weiterhin als Produzentin erhalten.

Mit der 15. Staffel, die im Herbst 2018 in den USA anlaufen wird, wird "Grey's Anatomy" das am längsten laufende Primetime-Drama in der Geschichte des US-Senders ABC. Und die Show wird in Hinblick auf die Staffeln mit der ebenfalls weltberühmten Krankenhausserie "Emergency Room" gleichziehen, die von 1994 bis 2009 beim US-Sender NBC ausgestrahlt wurde. Von "ER" gibt es aus 15 Staffeln 331 Folgen. "Grey's Anatomy" steht nach der 24 Episoden umfassenden 14. Staffel bei 317 Folgen.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings für alle "Grey's"-Fans: Die langjährigen Serien-Ärzte Dr. Arizona Robbins (Jessica Capshaw) und Dr. April Kepner (Sarah Drew) werden nach dem Ende der 14. Staffel aussteigen. Wie sich die beiden Ladys aus der Serie verabschieden, ist noch unklar. Das Finale von Staffel 14 wird im Mai in den USA ausgestrahlt. In Deutschland sind die Folgen der 14. Staffel ab Mittwoch (25. April, 20:15 Uhr) als Free-TV-Premiere bei ProSieben zu sehen.