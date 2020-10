Wird Steffen Henssler in der Herbststaffel von den Promis "gegrillt"?

Steffen Henssler tritt gegen prominente Hobbyköche an: Die Herbststaffel von "Grill den Henssler" hat einige Besonderheiten im Gepäck.

Endlich wird sich wieder duelliert: In der Herbststaffel von "Grill den Henssler" (ab 25. Oktober, 20:15 bei VOX und via TVNow) tritt Profikoch Steffen Henssler (48) gegen prominente Kandidaten im Koch-Battle an. Nicht nur die Hobbyköche werden überraschen, auch der Profi wird für einen ungewohnten Anblick sorgen.

Weltmeister und Überraschungsgast

Mit Roman Weidenfeller (40) wird zum ersten Mal ein Fußball-Weltmeister in der Kochshow hinterm Herd stehen. Gleich in der ersten Folge muss sich der ehemalige Borussia-Dortmund-Torwart beweisen - und mit ihm Joey Heindle (27) und Charlotte Würdig (42). Es folgen in Episode zwei Model Larissa Marolt (28) und Comedian Dieter Nuhr (59). Auf "Grill den Henssler"-Moderatorin Laura Wontorra (31) wartet zudem ein Überraschungsgast: ihr Vater Jörg Wontorra (71) wird sich um das Dessert kümmern.

In Folge drei gehen Micky Beisenherz (43), Ralf Moeller (61) und Lilly Becker (44) an den Start. Es folgen Luca Hänni (26), Chryssanthi Kavazi (31) und Gesangsduo Marianne (67) und Michael (71). Danach werden Amiaz Habtu (43), Vera Int-Veen (53) und Musiker Götz Alsmann (63) sowie Tobias Wegener (27), Moderator Oliver Pocher (42), seine schwangere Ehefrau Amira (28) als auch Pochers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (37) ihr Kochtalent unter Beweis stellen. Zum Abschluss der Staffel wird es weihnachtlich: In "Grill den Henssler - Das Weihnachtsmenü" werden an Nikolaus (6.12.) "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (56) und die Moderatorinnen Laura Karasek (38) und Sonja Zietlow (52) antreten.

Ein "neuer" Steffen Henssler

Steffen Henssler wird in dieser Staffel auch noch auf eine harte Probe gestellt: Nach einer Sportverletzung muss er sich erstmalig Unterstützung in seine Küche holen. Wie VOX berichtete, hat sich der Star-Koch im September vor der Aufzeichnung der dritten Folge morgens beim Sport verletzt. Während der Dessert-Runde hat er die Sendung dann schließlich verlassen, um sich medizinisch betreuen zu lassen. Reality-TV-Star Detlef Steves (51) sprang für ihn ein. Hensslers Dauer-Rivale wurde vom Profi spontan gecoacht und zu seinem "verlängertem Arm" in der Show.

Wie sich Steves, die Promis sowie Steffen Henssler geschlagen haben, werden erneut Reiner Calmund (71), Mirja Boes (49) und "Restauranttester" Christian Rach (63) als Jury beurteilen. Nach zwei Staffeln ohne Publikum wird es in der "Grill den Henssler"-Herbststaffel unter strengen Hygienevoraussetzungen wieder Zuschauer geben.