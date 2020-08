Vanessa Mai tritt am 23. August gegen Steffen Henssler an

Ab 9. August treten wieder Promi-Hobbyköche gegen Profikoch Steffen Henssler an. Welche Stars wagen sich an den "Grill den Henssler"-Herd?

Nachdem Steffen Henssler (47) am vergangenen Sonntag in einer Special-Folge seinen Kochkollegen Tim Mälzer (49) gegrillt hat, geht es ab 9. August (VOX, 20:15 Uhr, auch via TVNow) mit den neuen "Grill den Henssler"-Folgen mit prominenter Besetzung weiter. Wer muss gegen den Profikoch antreten und das Jury-Trio um Reiner Calmund (71), Christian Rach (63) und Mirja Boes (48) überzeugen?

Am 9. August treten Comedian Chris Tall (29), "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (39) und Schauspieler André Dietz (45) an. Der Stand-up-Komiker Chris Tall, bürgerlich Christopher Nast, bekam 2016 den deutschen Comedypreis als Bester Newcomer und erhielt 2018 und 2019 seine eigenen Shows bei RTL und Amazon Prime. Demnächst ist Tall in einer besonderen Funktion zu sehen: Er nimmt neben Dieter Bohlen in der "Supertalent"-Jury Platz.

Tanzschulleiterin und Ex-Profitänzerin Motsi Mabuse sitzt seit 2011 in der "Let's Dance"-Jury, seit 2019 ist sie auch in der britischen Version dabei. André Dietz ist seit 2006 bei der RTL-Daily "Alles was zählt" als Ingo Zadek zu sehen. Zudem übernimmt er regelmäßig Gastauftritte in Serien wie "Notruf Hafenkante" oder "In aller Freundschaft".

Eine Sängerin, eine Moderatorin und ein Rapper

Am 16. August werden LEA (28), Annie Hoffmann (36) und MoTrip (32) zum Koch-Duell antreten. Mit Annie Hoffmann tritt eine ehemalige "Grill den Henssler"-Moderatorin gegen den Profikoch an, sie führte 2019 durch die Show. Zuvor moderierte sie bereit das VOX-Kochformat "Knife Fight Club". Sängerin LEA, die mit ihrem Song "Leiser" 2017 ihren Durchbruch schaffte, und Rapper MoTrip, sein erfolgreichster Titel lautet "So wie du bist", sind alte Bekannte. Die beiden Musiker nahmen 2020 an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" teil.

Am 23. August sind die Kochkünste von Nicolas Puschmann (29), Vanessa Mai (28) und Markus Krebs (50) gefragt. Puschmann fand im Herbst 2019 in der Gay-Datingshow "Prince Charming" (TVNow) sein Liebesglück in Kandidat Lars Tönsfeuerborn (30). Sängerin Vanessa Mai startete 2015 eine erfolgreiche Solokarriere im Schlageruniversum. Stand-up-Comedian Markus Krebs gewann 2011 den "Comedy Grand Prix" bei RTL und ist seitdem in diversen TV-Shows zu Gast gewesen.

Ein Hundecoach, eine YouTuberin und ein Reality-TV-Star

Am 30. August werden sich Martin Rütter (50), Detlef Steves (51) und Dagi Bee (25) hinter den Herd stellen. Rütter ist Hundeprofi und Buchautor und hilft Hundehaltern seit 2008 in der VOX-Doku-Reihe "Der Hundeprofi" bei der Erziehung ihrer Vierbeiner. Steves hat sich durch seine Auftritte in VOX-Formaten wie "Hot oder Schrott - Die Allestester" einen Namen gemacht, nahm an "Let's Dance" teil und auch schon an "Grill den Henssler". Das Trio komplettiert Dagi Bee, bürgerlich Dagmar Kazakov. Sie gehört zu Deutschlands erfolgreichsten YouTubern und stellt Tutorials rund um Styling und Mode ins Netz.

Am 6. September werden Sarah Lombardi (27), Jorge González (52) und Hardy Krüger Jr. (52) das Finale der Sommer-Staffel bestreiten. Sängerin und ehemaliger "DSDS"-Star Sarah Lombardi ist gern gesehener Gast in TV-Shows und nahm an "Dancing On Ice" oder "Das große Promibacken" teil. 2017 war sie auch schon bei "Grill den Henssler" dabei.

Der kubanische Choreograf Jorge González ist seit 2013 Jurymitglied der Tanzsendung "Let's Dance" und fällt dort mit seinen schrillen Outfits auf. Und was wohl ein Schauspieler hinterm Herd? Hardy Krüger Jr. wird es beweisen. Der 52-Jährige war bereits in vielen deutschen TV-Produktionen wie "Forsthaus Falkenau", "Das Traumschiff" oder "Notruf Hafenkante" zu sehen.

Durch das Geschehen am Herd führt Moderatorin Laura Wontorra (31). Als Profiköche stehen Sascha Stemberg (41), Ali Güngörmüs (43), Frank Buchholz (53), Christian Lohse (53) und Yannic Stockhausen den Kandidaten zur Seite.