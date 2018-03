Im September verabschiedete sich Steffen Henssler (45) aus seinem Erfolgsformat "Grill den Henssler". VOX schickte daraufhin "Grill den Profi" mit wechselnden Profiköchen ins Rennen. Das Nachfolgeformat fiel quotentechnisch zwar zurück, neue Folgen gibt es jedoch trotzdem.

Auch Sahra Wagenknecht ist dabei

Ab dem 15. April zeigt VOX um 20:15 Uhr neun neue Folgen des Koch-Wettstreits. Die Profiköche Roland Trettl (46), Nelson Müller (39) und Ali Güngörmüs (41) treten in jeweils drei der neun neuen Folgen "Grill den Profi" gegen hochmotivierte Promis an. Ein echtes Highlight dürfte die Teilnahme von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht (48) werden, die zum ersten Mal überhaupt an einer Unterhaltungsshow teilnimmt. An ihrer Seite wollen auch Comedian Lutz van der Horst (42) und "Sankt Maik"-Darsteller Daniel Donskoy (28) einen Profi grillen.

Auch diese Promis sind in den neuen Folgen zu sehen: Schauspieler Heinz Hoenig, Turner Philipp Boy, RTL-Bachelor Daniel Völz, Moderatorin Andrea Kiewel, Schauspielerin Sonja Kirchberger und Fußballtrainer Mario Basler. Moderatorin Ruth Moschner (41) begleitet wie gewohnt das muntere Treiben in der "Grill den Profi"-Küche. In der Jury sitzen Manager und Genießer Reiner Calmund (69), Spitzenköchin Maria Groß (38) sowie Star-Sommelier Gerhard Retter (*1973).