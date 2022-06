Queen-Stiefenkel Mike Tindall hat auf die Thron-Jubiläumsfeier der Monarchin zurückgeblickt. Dabei äußerte er sich auch zu Prinz Louis.

Vom Donnerstag (2. Juni) bis Sonntag (5. Juni) wurde in Großbritannien das Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) gefeiert. Mike Tindall (43), der mit Zara Tindall (41), Tochter von Prinzessin Anne (71) und deren Ex-Mann Mark Phillips (73), verheiratet ist, hat nun in seinem Podcast "The Good, The Bad & the Rugby" auf die Feierlichkeiten zurückgeblickt. Dabei sprach er auch über Prinz Louis (4), der bei dem Jubiläum für Begeisterung sorgte.

Mike Tindall brachte seine Töchter mit

Der kleine Royal fiel sowohl bei der "Trooping the Colour"-Parade am Donnerstag als auch beim Festzug am Sonntag mit wilden Grimassen auf. Tindall, der bei dem Festzug hinter dem unruhigen Prinz Louis saß und seine beiden Töchter Mia (8) und Lena (3) bei sich hatte, erzählte nun: "Louis wollte einfach Spaß haben. Und meine beiden sind immer schelmisch. Da versucht man alles unter Kontrolle zu halten. Es waren viele Süßigkeiten im Spiel, also gab es einen echten Zuckerschock." Weiter erklärte der dreifache Vater über die kleinen Gäste: "Es ist hart für sie. Sie sind alle jung. Es ist eine lange Zeit. Wie alle Eltern wissen, tut man einfach, was getan werden muss."

Bereits Prinz Louis' Eltern, Herzogin Kate (40) und Prinz William (39), hatten in einem Beitrag in den sozialen Medien über ihren Sohn nach den Feierlichkeiten gesprochen. "Wir alle hatten eine unglaubliche Zeit. Vor allem Louis", scherzten die Royals in einem Post. Zudem blickten sie auf die festlichen Tage zurück: "Was für ein fantastisches Wochenende voller Feierlichkeiten. Zu sehen, wie Menschen im ganzen Land mit Familie, Freunden und Geliebten zusammenkommen, war sehr besonders. Danke an jeden, der der Queen seine Dankbarkeit für 70 Jahre auf dem Thron erwiesen hat. (...) Wir hoffen, ihr hattet ein Wochenende, an das ihr euch erinnern werdet."