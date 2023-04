Die letzte Hürde ist überwunden: Die Ärzte von Helene Fischer geben grünes Licht. Damit startet ihre Tournee am Dienstag, denn 11. April.

Tolle Neuigkeiten von Helene Fischer (38): Die Ärzte haben ihr nach ihrer Rippenfraktur endgültig grünes Licht für die Bühne gegeben. Damit kann ihre große Live-Tournee nach dem kurzfristigen Ausfall nun endlich starten. Das gab der Schlagerstar auf Instagram selbst bekannt. "Der April bringt neue Energien mit sich", heißt es in dem Post unter anderem.

"In ein paar Tagen sehen wir uns. [...] Die Freude ist riesig!!!", schreibt Fischer zu einem kleinen Video von den Proben. "Wir nehmen einen zweiten Anlauf und jetzt hält mich wirklich nichts mehr auf", sagt die Musikerin mit erleichtertem Gesichtsausdruck in die Kamera. Damit startet ihre große Tournee nun fix am Dienstag, den 11. April in Hamburg.

Nachholtermine für Bremen und Köln sind bereits bekannt

Am 20. März wurde bekannt gegeben, dass der Tourauftakt am 21. März in Bremen ausfallen müsse. Fischer habe sich bei der Vorbereitung verletzt. Auch der Termin in Köln wurde verschoben. Auf der Webseite des Konzertveranstalters Live Nation hieß es bereits damals, dass die Premiere nun auf den 11. April in Hamburg verlegt wurde.

Die Bremer und Kölner Konzerte werden natürlich nachgeholt. In Bremen gastiert Fischer jetzt von 10. bis 12. Mai, in Köln von 25. August bis 2. September.