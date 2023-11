Es war in der Woche, als die Queen gestorben war. Es war ein sehr heißer Septembertag und ich war zu einer Beerdigungssendung bei GALA TV eingeladen. Da ging ich hin, fein zurechtgemacht, im schwarzen Anzug mit Lackschuhen, es war noch sehr früh am Morgen. Danach fragte ich mich, ob ich zurück ins Hotel gehe oder ob ich loslaufe, so wie ich es früher gemacht habe, ohne Brille, ohne Runtergucken, einfach laufen. An diesem Tag habe ich die wunderschönsten Geschichten erlebt.