Auf einem Konzert haben Guns N' Roses ihren neuen Song "Absurd" vorgestellt. Jetzt hat die Band das Lied auch veröffentlicht.

Vor wenigen Tagen haben Guns N' Roses während eines Auftritts im Fenway Park in Boston eine frische Fassung ihres zuvor nie veröffentlichten Songs "Silkworms" vorgestellt. Am 6. August hat die Band nun das neue Lied unter dem Titel "Absurd" veröffentlicht.

"Manche von Euch könnten das hier unter einem anderen Namen gehört haben. Es ist wirklich etwas absurd, das so zu versuchen", scherzte Sänger Axl Rose (59) und kündigte während der Show "Absurd" an, wie das Musikmagazin "Billboard" berichtet. Die alte Fassung des Liedes hatten Guns N' Roses demnach erstmals 2001 live aufgeführt.

Im Sommer 2022 kommen Guns N' Roses nach Deutschland

Das letzte Album der Band liegt bereits einige Jahre zurück. "Chinese Democracy" ist 2008 erschienen. Guns N' Roses haben am 31. Juli in Hershey, Pennsylvania, ihre Sommertour 2021 gestartet. Im Rahmen der Tournee werden die Musiker noch bis 12. Oktober in zahlreichen Locations in Nordamerika auftreten. Im Anschluss folgen Konzerte in Australien und Neuseeland. Nach Europa wollen Guns N' Roses dann im Sommer 2022 kommen. Derzeit sind auch drei Konzerte in Deutschland und Österreich geplant - am 8. Juli in München, am 13. Juli in Wien und am 15. Juli in Hannover.