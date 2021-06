Zunächst planten sie nur einen Auftritt in Deutschland, nun soll ein weiterer hinzukommen: Guns N' Roses werden auch in Hannover spielen.

Guns N' Roses werden im Sommer 2022 zwei Konzerte in Deutschland spielen. Nachdem zuvor nur ein Auftritt der Kultrocker in München anstand, haben sie am 14. Juni angekündigt, dass sie nun zudem eine Show in Hannover planen. "Deutschland, wir fügen der Europa-Tour 2022 eine Show hinzu! Man sieht sich am 15. Juli in Hannover", heißt es unter anderem zu einem Bild bei Instagram, das die geplanten Auftritte der Band zeigt.

Tour musste zunächst verschoben werden

Wegen der Corona-Pandemie hatten Guns N' Roses im April angekündigt, dass die eigentlich für Sommer 2021 geplante Europa-Tour auf Ausweichtermine im Jahr 2022 verschoben werden müsse. Die Band sollte am 30. Juni 2021 in München spielen, jetzt werden sie am 8. Juli 2022 im Olympiastadion auftreten - und eben am 15. Juli in der HDI Arena in Hannover.

Die Tour führt Sänger Axl Rose (59) und seine Bandkollegen unter anderem auch nach Österreich, Italien, Großbritannien, Schweden, Norwegen und nach Portugal. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist am 18. Juni um 10:00 Uhr. Fans haben aber auf unterschiedlichen Wegen schon zuvor die Möglichkeit, sich Tickets zu sichern. Einen Überblick gibt es bei Hannover Concerts.